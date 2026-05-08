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Niño peruano conmueve las redes sociales al crear su propio álbum del Mundial 2026: "Perdón mi pobreza"

Un niño peruano conmovió las redes sociales al crear su propio álbum del Mundial 2026. A través de un video publicado en TikTok contó a detalle cómo elaboró el material y generó gran repercusión.

Niño peruano conmueve al crear su propio álbum del Mundial 2026
Niño peruano conmueve al crear su propio álbum del Mundial 2026 (Foto: Composición Exitosa)

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 08/05/2026

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La fiebre por el Mundial 2026 ya comienza a sentirse entre aficionados de todas las edades, especialmente tras el lanzamiento del tradicional álbum de estampas de la reconocida marca Panini. Sin embargo, un niño peruano ha cautivado las redes sociales al crear su propia versión de la colección de la Copa del Mundo.

Creatividad que conquista el TikTok e Instagram

El hecho quedó registrado en un video en el que el menor de edad muestra un álbum hecho a mano inspirado en la justa mundialista de Estados Unidos, México y Canadá que se desarrollará este año el próximo 11 de junio. Esta publicación fue difundida por la cuenta denominada @creativo_huggy01 y de forma inmediata superó el millón de reproducciones.

En ese sentido, usuarios de diversos países reaccionaron al material audiovisual con mensajes de apoyo y comentarios sobre la creatividad del niño para recrear el objeto clásico que reúne estampillas de los jugadores de las selecciones que estarán presentes en la Copa del Mundo 2026.

Cabe mencionar que, el clip llamó mucho la atención debido a que el menor de edad decidió elaborar su propio álbum ante el alto costo que representa completar la colección oficial. Al respecto, en las imágenes se observa cómo utilizó hojas blancas, lápices de diversos colores y marcadores para diseñar cada una de las páginas.

También, en la grabación el infante mostró varios detalles inspirados en la edición oficial del álbum mundialista, en el que decidió incluir dibujos relacionados con el fútbol y espacios destinados para colocar los cromos.

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Así realizó su creación del álbum del Mundial 2026

El niño peruano inició este proyecto dibujando la portada principal de la colección con una ilustración de la Copa del Mundo y patrones similares a los utilizados en la edición oficial. Luego organizó las páginas interiores con recuadros enumerados para cada selección participante en el torneo más importante del deporte rey.

@silviatamayo848

Creando mi propio álbum

♬ sonido original - creativo_ huggy01

De igual manera, también añadió apartados especiales para jugadores destacados y zonas reservadas para estadísticas relacionadas con la competencia internacional. Además, de las páginas interiores, el niño diseñó sobres personalizados para guardar las estampillas, utilizando colores y formas parecidas a las del álbum verdadero.

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En el video mostró una guía donde organizó las sedes y estadios que serán utilizados durante el torneo de fútbol este 2026. Asimismo señaló cómo dividió los grupos y explicó qué ciudades albergarán los distintos encuentros del campeonato.

Panini quiere darle un premio

La creatividad del menor provocó miles de reacciones positivas entre usuarios de redes sociales, quienes destacaron el esfuerzo invertido en la elaboración del álbum. Algunos internautas comentaron que deseaban ayudarle a completar la colección o regalarle estampas originales.

La cuenta oficial de Panini México reaccionó a la publicación y comentó que estaba interesada en enviarle un kit especial como reconocimiento a su creatividad. 

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En medio de la algarabía por el Mundial 2026, un niño peruano que no pudo comprar el álbum oficial del Mundial 2026, se viralizó en TikTok mediante un video en el que muestra la propia versión de la colección de la Copa del Mundo.

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