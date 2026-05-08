El Agustino: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra sujeto que intentó asesinar a su expareja

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Violencia Contra las Mujeres y Grupo Familiar de Lima ordenó la prisión preventiva por nueve meses contra Alberto Medina Quispe, quien es investigado por el intento de feminicidio de su expareja, Magaly García Fuertes.

Intento de feminicidio en el Agustino

La severa agresión contra la víctima quedó registrada por las cámaras de seguridad del estacionamiento del hotel de El Agustino en donde ocurrió el hecho. En las imágenes se observa que la víctima llegó acompañada de Mina Quispe, quien conducía el vehículo en que viajaban ambos.

Aunque en un inicio todo parecía andar bien, la mujer gritó pidiendo ayuda tras descender del automóvil y después se desvaneció en el suelo. La víctima permaneció inconsciente hasta la llegada de la Policía Nacional del Perú, que fue alertado de la situación por los trabajadores del hotel.

En el lugar de los hechos, los agentes de la PNP encontraron a la mujer tendida en el suelo con lesiones en el cuerpo y procedieron a interrogar al presunto agresor, alejándolo de la escena. Seguidamente, ambos implicados fueron trasladados a la comisaría distrital para continuar con las diligencias correspondientes.

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PJ dicta 9 meses de prisión preventiva

Este viernes 8 de mayo, el Poder Judicial informó que se ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Medina Quispe por el presunto delito de feminicidio en agravio de su expareja.

En la audiencia, el juez Héctor Ocaña Velásquez argumentó que existen fundados elementos de convicción para ordenar la medida limitativa. Entre ellos se encuentran el certificado médico que evidencia la intensidad de las lesiones contra la agraviada, además que el investigado no habría prestado auxilio a la víctima.

Señalado ello, el magistrado dispuso su internamiento en una cárcel pública, que se computa desde el día de su detención (3 de mayo) hasta el próximo 2 de febrero de 2027.

Canales de emergencia para denunciar agresiones

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ofrece canales gratuitos y confidenciales como la Línea 100, disponible las 24 horas del día para orientación y soporte emocional ante violencia familiar y sexual, y el Chat 100 para atención virtual. Asimismo, es posible acudir a cualquier comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) para interponer denuncias por estos casos.

Esta decisión judicial representa un paso crucial en la búsqueda de justicia para Magaly García Fuertes, en un contexto de creciente preocupación social por las cifras de violencia de género en el país.