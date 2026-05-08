Conmoción en la actuación: Popular actriz muere en plena grabación tras ser arrollada por motociclista

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo artístico se encuentra de luto luego de que se reporte la muerte de una popular actriz cuando se encontraba en plena grabación de un blog personal y fue arrollada por un motociclista.

Luto en el mundo de la actuación tras grave accidente

La actriz y modelo rusa Ksenia Dobromilova, de 34 años, falleció tras ser embestida por una motocicleta en el preciso instante cuando se encontraba realizando una sesión de fotos y grabación de contenido en una carretera de Moscú, Rusia.

De acuerdo a la información difundida por autoridades locales y medios internacionales, la también creadora de contenido acostumbraba compartir este tipo de publicaciones en redes sociales. En este espacio daba a conocer videos y encuentros relacionados con el mundo del motociclismo.

Cabe mencionar que, según los primeros reportes Dobromilova se encontraba en plena grabación cuando de forma intempestiva un vehículo menor terminó impactando contra ella. Además, se precisa que el conductor de la unidad circulaba a alta velocidad y perdió el control de esta misma.

Vale subrayar que, Las autoridades indicaron que, al parecer, en el lugar no existían medidas de seguridad ni señalización que alertara a los conductores sobre la grabación que se estaba realizando en plena vía pública.

Al suscitarse el impacto, personas que se encontraban cerca del lugar intentaron auxiliar a la intérprete escénica mientras arribaban los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando el equipo médico llegó al sitio, los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar de los hechos debido a las graves lesiones sufridas en el accidente.

En tanto, también se identificó al motociclista involucrado quien fue identificado como Maxim Zaviryukha. El hombre resultó lesionado durante el incidente, aunque los reportes señalan que presenta heridas menores.

Actualmente permanece en recuperación y se encuentra a disposición de las autoridades mientras continúa el proceso de investigación que está siendo llevado por la Fiscalía de Moscú para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatídico accidente.

#ATENCIÓN 🚨🇷🇺 Murió una bloguera motociclista tras ser atropellada mientras grababa un video en una vía de Moscú, Rusia.



La víctima fue identificada como Ksenia Dobromilova, de 34 años. El conductor de la motocicleta fue detenido. pic.twitter.com/NldkwEqXFe — ElTrino.Co (@EltrinoCo) May 7, 2026

¿Quién era Ksenia Dobromilova?

La artista rusa más allá de su faceta como actriz también era conocida por su trabajo como modelo por lo que acostumbraba a tomar fotografías en espacios públicos para compartirlas como parte de su catálogo,

Actriz rusa Ksenia Dobromilova

Con ello, la joven logró conformar una comunidad de más de 40 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Tras su fallecimiento fanáticos e internautas se han conmovido con lo que le sucedió y se han solidarizado con sus seres queridos.

Es así que, gran conmoción ha generado el reporte de la muerte de la actriz rusa Ksenia Dobromilova, de 34 años, luego de ser arrollada por una motocicleta cuando se encontra rodando un blog personal, el lamentable hecho se viralizó en redes sociales y amigos así como familiares lloran su partida.