Buses vuelven a circular por tramo de la Av. 28 de Julio, después de CINCO AÑOS, por habilitación de vías: Conoce cuáles son

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la reapertura de un tramo estratégico de esta arteria, permitiendo que 22 rutas de transporte público retomen desde hoy sus recorridos habituales.

Esta medida, que responde al avance de las obras de la Línea 2 del Metro, marca un hito en la recuperación de la movilidad para miles de usuarios que conectan diariamente el distrito de La Victoria con el Cercado de Lima.

La liberación de la vía comprende un total de 1.7 kilómetros habilitados entre las avenidas Parinacochas y Paseo de la República , en sentido este-oeste. Con esta disposición, se estima que más de 1300 unidades volverán a circular por esta ruta, utilizando tres carriles que han sido puestos nuevamente al servicio de la ciudad para aliviar el congestionamiento en las zonas aledañas.

Reactivación del flujo vehicular y nuevas paradas

Esta reactivación fue posible tras el retiro definitivo de los cerramientos vinculados a estructuras críticas de la Línea 2, específicamente en el Pozo de Ventilación 14 (PV-14) y las inmediaciones de las estaciones Manco Cápac y Cangallo.

Como parte de este plan de recuperación del espacio público, se han implementado las siguientes mejoras para la seguridad vial:

Señalización integral: Instalación de señales horizontales y verticales en toda la zona recuperada.

Instalación de señales horizontales y verticales en toda la zona recuperada. Nuevos paraderos: Habilitación de dos puntos oficiales de embarque y desembarque para garantizar el orden peatonal.

Habilitación de dos puntos oficiales de embarque y desembarque para garantizar el orden peatonal. Infraestructura pendiente: Cabe señalar que, pese al avance, el tránsito sigue restringido en dos puntos específicos: el Pozo de Ventilación 15 (cruce con Parinacochas) y la estación terminal "28 de Julio" (intersección con Av. Aviación).

Líneas de transporte que volverán a transitar por la avenida 28 de Julio

Empresa de Transportes y Servicios Santa Cruz S. A. (1005)

Empresa de Transportes Once de Noviembre (1018)

Transport Sabino Baños S. A. C. (1046)

Empresa de Transportes 12 de Enero Sociedad Anónima (1048)

Empresa de Transportes y Servicios Virgen de la Puerta S. A. (1131)

Multiservicios e Inversiones Chim Pum Callao S. A. (1160)

Empresa de Transportes y Servicios Señor de Nazareno S. A. C. (1187)

Empresa de Transportes y Servicios El Inti S. A. (1189)

Empresa de Transportes Diecisiete de Junio S. A. (1197)

Empresa de Transportes y Servicios San Pedro de Pamplona S. A. (1233)

Empresa de Transportes La Unidad de Villa S. A. (1234)

Empresa de Servicio Especial de Transporte San Judas Tadeo S. A. (1252)

Empresa Business Corporation Milenium S. A. C. (1256)

Empresa de Transportes Treintitrés S. A. (1284)

Starlet Consorcio S. A. (1289)

Corporación Roma International Sociedad Anónima Cerrada (1300) y (1316)

Empresa de Transporte Nuevo San Juan S. A. (1346)

Empresa de Transportes y Servicios Guadulfo Silva Carbajal S. A. (1465)

Empresa de Transportes Especial Solidaridad S. A. (1490)

Empresa de Transportes y Servicios Salvador S. A. C. (1492)

Empresa de Transportes Próceres S. A. (1493)

A pesar de estos avances, la ATU informó que aún permanecen cerrados dos sectores: el Pozo de Ventilación 15, en la intersección con avenida Parinacochas, y la estación 28 de Julio (E-16), ubicada en la esquina con avenida Aviación. El organismo estima que la liberación total se concretará en etapas posteriores, conforme avance la obra.