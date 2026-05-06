Senamhi anuncia niebla y neblina en distritos del cercanos al mar para los próximos días

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió este miércoles 6 de mayo, que en las próximas horas, los distritos cercanos al mar presentarán niebla y neblina durante la mañana, debido a la intensificación de los vientos del sur.

Detalles del evento climatológico

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 115, el origen de este evento climatológico se debe a la aproximación del Anticiclón del Pacífico del Sur, un sistema atmosférico, caracterizado por flujos de viento, que se mantiene de manera casi permanente sobre el océano Pacífico, regulando las condiciones del tiempo en la costa peruana.

En ese sentido, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), indicó que del jueves 7 y el viernes 8 de mayo se registrará el incrementará la velocidad del viento a lo largo de la costa peruana, de moderada intensidad, en las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Vale precisar que, este acontecimiento podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla, neblina y lloviznas dispersas, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana en los días en mención.

#Infórmate #Senamhi #Minam Los distritos cercanos al mar presentarán niebla y neblina por la mañana en los próximos días, debido a la intensificación de los vientos del sur



Estas condiciones ocurrirán principalmente por la aproximación del Anticiclón del Pacífico del Sur. pic.twitter.com/rhEk6mogK6 — Senamhi (@Senamhiperu) May 6, 2026

Bajo estas consideraciones, se esperan vientos con velocidades próximas a los 34 y 36 km/h en la costa norte, alrededor de los 32 y 33 km/h en la costa centro, cercanos a los 23 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.