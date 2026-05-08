Pasó 57 horas de trabajo viendo series y fútbol y lo despiden: Denunció a la empresa y ganó millonaria cifra

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un tribunal declaró improcedente el despido de un empleado que usó 57 horas de su trabajo para ver fútbol y serie en línea durante su jornada. La empresa debió indemnizarlo con una gran suma de dinero.

Despedido por mirar fútbol y series en hora de trabajo

En un mundo laboral donde la productividad se mide al milímetro, un caso judicial sorprendió a todos y se volvió viral conforme pasaron los años. De acuerdo a lo revelado en redes sociales, una empresa dedicada al caucho de La Rioja despidió a uno de sus trabajadores tras descubrir que dedicó 57 horas de su trabajo a ver fútbol y series en su computadora.

El caso se registró a inicios del 2024 cuando el trabajador recibió una carta de despido con efecto inmediato por "dedicarse a otras actividades, profesionales o no, pero ajenas a la ejecución de su trabajo" y "no cumplir con las expectativas" dentro de su horario laboral. Pues bien, la empresa precisó que detectaron registros de 1085 conexiones a plataformas de entretenimiento en solo dos meses.

"Se ha tenido fehaciente conocimiento de que, en tiempo y lugar de trabajo, utilizando la PC propiedad de la empresa que tiene a su disposición para la realización exclusiva de su trabajo, usted ha realizado en los últimos meses conexiones o actividades que ninguna relación guardan con su trabajo", se lee en la carta que recibió el hombre al momento de su despido.

Justicia falló a su favor: Empresa debió indemnizarlo

Pese a que todo parecía indicar un despido justificado terminó con una sentencia inesperada. El hombre denunció a su empresa y el Juzgado de lo Social Nº1 de Logroño sentenció a favor de la demanda. Según la sentencia 279/25, el juzgado español declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a readmitir al trabajador o pagarle una indemnización de 39.083 euros (equivalente a 158,966.19 soles).

Entre los alegatos del fallo a favor del trabajador están:

Las pruebas aportadas por la empresa no demostraron que el empleado incumpliera con los cometidos profesionales encomendados.

por la empresa no demostraron que el empleado incumpliera con los cometidos profesionales encomendados. No acreditaron que la computadora del hombre durante la hora laboral generara demoras en el trabajo ni la disminución del rendimiento.

Resaltaron que no existieron quejas de clientes.

Empresa elevó un recurso de suplicación

La empresa no se quedó con los brazos cruzados y elevaron un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja, pero no tuvieron resultados, ya que el TSJ desestimó las pretensiones de la compañía al alegar que las pruebas presentadas no demostraban que el hombre no cumpliera su trabajo.

El centro laboral respondió destacando que el antiguo trabajador había destinado al uso "indebido" del material de la empresa, este dejó de trabajar "8 días de un total de 24" y lo que supone, para la compañía, "una disminución del rendimiento". Sin embargo, la respuesta fue la misma y la justicia seguía beneficiando al exempleado.

El caso se volvió viral tras ver que un hombre se pasó varias horas viendo fútbol y series en su hora de trabajo, por lo que fue despedido, pero al denunciar a su empresa, la justicia en España falló a favor de él. Este hecho subraya que, en el derecho laboral moderno, no basta con demostrar que un empleado "pierde el tiempo", sino que es imperativo probar cómo ello daña directamente los intereses o la operatividad de la organización.