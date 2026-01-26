Ola de calor diurno seguirá registrándose en la costa peruana: Entérate hasta dónde llegará la temperatura

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la costa centro y norte seguirá registrando una ola de calor diurno para la última semana de enero. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico.

¿A cuánto ascenderá la temperatura en Lima Metropolitana?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera el incremento de la temperatura hasta el miércoles 28 de enero en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

En ese sentido, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que ocasionará un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde.

Sobre las temperaturas a registrarse, se prevén valores máximos entre 31°C y 37°C en la costa norte, entre 27°C y 34 °C en la costa centro, en Lima Metropolitana entre 27°C y 32 °C y valores entre 27°C y 33°C en la costa sur.

#Ahora #Senamhi #Minam Una ola de calor diurno se mantiene en los distritos de Lima Metropolitana, durante los últimos días de enero.



En Jesús María y La Molina se registraron temperaturas diurnas de 30.5 °C y 31.2 °C, con lo que se sumaron siete días cálidos consecutivos. pic.twitter.com/MAd8woLzCy — Senamhi (@Senamhiperu) January 26, 2026

Con respecto a Lima Metropolitana, los distritos de Jesús María y La Molina registraron temperaturas diurnas de 30.5 °C y 31.2 °C, respectivamente, con lo que se sumaron siete días cálidos consecutivos. Especialistas del Senamhi informaron que estas condiciones están asociadas al ingreso de vientos cálidos del norte.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien es cierto que su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud en esta nueva temporada de verano, específicamente en la costa del Perú.