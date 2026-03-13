Gas natural en Lima: Cálidda anuncia recuperación del suministro tras reparaciones en el ducto de TGP

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El suministro de gas natural en Lima y Callao empezó a recuperarse de forma progresiva luego de que se confirmara la culminación de las labores de reparación en el ducto principal operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). Tras ese anuncio, la empresa distribuidora Cálidda informó que el restablecimiento del servicio ya está en marcha en los sectores que tenían restricciones durante los últimos días.

A través de un comunicado emitido el este 13 de marzo, la compañía explicó que el retorno del suministro se está realizando por etapas para garantizar estabilidad en el sistema. El primer sector en recuperar el servicio completo fue el transporte, especialmente los vehículos que utilizan gas natural vehicular.

Según detalló la empresa, desde las 10 de la mañana se habilitó el suministró de GNV para conductores de vehículos livianos. entre ellos taxis, mototaxis y cousters. Con esta medida, el abastecimiento quedó restablecido al 100% en todas las estaciones de servicio, lo que también permite que vehículos pesados vuelvan a cargar combustible sin restricciones.

Comunicado emitido por Cálidda

Transporte recupera el servicio

La distribuidora precisó que con la habilitación de GNV se normaliza el suministro para todos los vehículos que usan gas natural en Lima y Callao. Esto incluye tanto unidades livianas como transporte pesado que dependen de este combustible para operar.

El comunicado señala que esta medida se adoptó luego de confirmarse la reparación del sistema de transporte de gas.

"Desde hoy a las 10 de la mañana se habilitó el suministro de GNV para los conductores de vehículos livianos, quedando restablecido el 100% del servicio", informó la empresa.

Cálidda ya inició recuperación progresiva del suministro de gas natural en Lima y Callao https://t.co/VE1pw52IQ6 a través de @Agencia_Andina — Fausto Rodríguez Sotelo (@chancos) March 13, 2026

Servicio vuelve a la normalidad

El restablecimiento del gas natural en Lima y Callao marca el cierre de la contingencia generada por los trabajos en el ducto principal. El transporte ya cuenta con GNV al 100% y las industrias se reconectan de forma gradual, mientras las autoridades y empresas del sector buscan estabilizar completamente el suministro en los próximos días.