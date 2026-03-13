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Fin de la virtualidad laboral

Gobierno pone fin al teletrabajo tras restablecimiento del GNV: "Todo se reinicia conforme a la normalidad que teníamos"

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, anunció este viernes 13 de marzo el fin del teletrabajo, tras darse por superada la crisis energética.

Ministro de Trabajo levante el trabajo remoto.
Ministro de Trabajo levante el trabajo remoto. Composición Exitosa

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/03/2026

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¡Atención! El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, anunció la tarde de hoy, viernes 13 de marzo, el fin del trabajo remoto, luego de que se diera por superada la crisis energética que se originó en Cusco, el pasado domingo 1 del presente mes. 

A través de un conferencia de prensa encabezada por la jefa del gabinete, Denisse Miralles, junto a un grupo de ministros de Estado, Fernández señaló a que la actividad laboral volverá a su condición habitual; es decir, la presencialidad, a partir del lunes 16 de marzo en todo el país.   

(Noticia en desarrollo...)

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