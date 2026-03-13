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Presidente Balcázar sobre ola de violencia contra transportistas: "Estamos tratando que el índice criminal baje"

En conferencia de prensa, el jefe de Estado, Balcázar, indicó que los recientes ataques contra transportistas "preocupan", por lo que se estaría trabajando para reducir la criminalidad.

Presidente Balcázar sobre ola de violencia contra transportistas
Presidente Balcázar sobre ola de violencia contra transportistas (Composición Exitosa)

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/03/2026

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El presidente de la República, José María Balcázar, fue consultado sobre los recientes ataques armados contra transportistas en distintos distritos de la capital. Al respecto, precisó que desde el Ejecutivo se está trabajando de que el índice criminal disminuya.

Se necesita trabajo conjunto

Mediante conferencia de prensa, el jefe de Estado precisó a penas inició su gestión, se comprometió a enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana; sin embargo, ratificó que este es un problema que se soluciona integralmente.

Ante ello, detalló que no solo se tiene un compromiso de parte del Ejecutivo, sino también del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Poder Judicial; esto debido a que se debe trabajar de forma articulada para luchar contra dicho flagelo.

Ataques contra transportistas "preocupan"

Sobre los recientes ataques reportados contra transportistas como el fallecimiento de un conductor de la empresa Santa Catalina en Villa el Salvador, la muerte de una pasajera tras un ataque armado en el Callao y otros casos más, el presidente Balcázar tuvo una fría respuesta.

Según precisó, "preocupa" dicha situación; sin embargo, al tener recién 20 días en el Gobierno, recién se estarían iniciando la coordinación entre las mencionadas instituciones para implementar medidas eficaces.

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"El hecho que se ha producido obviamente nos preocupa mucho, pero en promedio estamos tratando de que ese índice de criminalidad baje, pero eso implica una coordinación de todos los sectores que lo estamos iniciando (...) Tengan la plena seguridad que lo vamos a afrontar adecuadamente", dijo ante los medios, este viernes 13 de marzo.

Ola de violencia 

Cabe mencionar que, este viernes, se confirmó el fallecimiento del conductor del bus de la empresa Simón Bolívar S.A. (Etsibosa). El transportista no resistió a las graves quemaduras que sufrió producto de un atentado de extorsionadores que incendiaron el vehículo con el que trabajaba, el pasado jueves en el paradero de Puente Nuevo.

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El mismo viernes, conductores de la empresa Santa Catalina alzaron su voz de protesta y paralizaron sus labores. Su pedido es que las autoridades logren la captura de los responsables del crimen de uno de sus conductores, además de las bandas que vienen extorsionándolos a diario.

En conclusión, la inseguridad ciudadana continúa presentándose en el país y, los transportistas son quienes más sufren de este problema debido a que día a día son atacados. En muchos casos pierden las vidas; sin embargo, el presidente Balcázar asegura que se están haciendo los trabajos respectivos para reducir el índice de criminalidad.

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