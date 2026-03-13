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SIN LUZ hasta por 11 horas el 15 de marzo: Revisa AQUÍ los distritos afectados en Lima y Callao

Una nueva jornada de corte de luz se ejecutará el domingo 15 de marzo. Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados, según Pluz Energía Perú.

Corte de luz el 15 de marzo Lima y Callao.
Corte de luz el 15 de marzo Lima y Callao. (Composición Exitosa)

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/03/2026

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¡Presta atención! Un nuevo corte de luz se programó para el domingo 15 de marzo. Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué será el corte de luz el domingo?

Varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao experimentarán cortes de luz programados, según informó la empresa distribuidora Pluz Energía Perú. De acuerdo a su comunicado compartido en su página oficial, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

¿El objetivo? Pues bien, la entidad indicó que se busca la modernización del sistema, seguir brindando un servicio de calidad y evitar futuras averías. En ese marco, exhortó a los usuarios a revisar el cronograma oficial de los distritos que se verán afectados y tomar precauciones con anticipación para evitar inconvenientes.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las calles y horarios indicados. Gracias por su comprensión", se lee en el comunicado de la empresa.

Sin luz en en el Callao

  • Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 57:00 p.m.
  • Zonas afectadas: Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán C/Jr. Pichincha.

Interrupción del servicio en Lima Cercado

  • Áreas afectadas: Av. Maquinarias cdras. 18, 19, 21, 22, Jr. Las Fábricas cdra. 2, Jr. Luis C. Ronceros cdra. 7, Urb. Industrial Conde de las Torres Mz. D.
  • Hora del corte de luz: Desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Corte programado en Supe

  • Áreas afectadas: Jr. Cliente PM1884 (S: 1696450) y cliente PM1226 (S: 3263042), ubicados en el distrito de Supe Puerto.
  • Hora del corte de luz: Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m.

Recomendaciones ante el corte de luz

  • Proteger sus electrodomésticos para evitar daños por posibles picos de tensión al retorno de la luz.
  • Carga tus dispositivos.
  • Evita abrir la refrigeradora.
  • Power banks: Si tienes una batería externa, este es su momento de brillar. No esperes a que tu celular llegue al 5% para conectarla.
  • No abuses de las velas: Son románticas, pero un descuido y pasas de un apagón a un incendio. Prioriza linternas LED o la luz del celular.

Así que ante el anuncio de Pluz Energía Perú de que habrá cortes de luz el domingo 15 de marzo en distritos de Lima y Callao, se recomienda todas tus precauciones.

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