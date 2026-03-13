SIN LUZ hasta por 11 horas el 15 de marzo: Revisa AQUÍ los distritos afectados en Lima y Callao

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Presta atención! Un nuevo corte de luz se programó para el domingo 15 de marzo. Conoce qué distritos de Lima y Callao se verán afectados con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

¿Por qué será el corte de luz el domingo?

Varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao experimentarán cortes de luz programados, según informó la empresa distribuidora Pluz Energía Perú. De acuerdo a su comunicado compartido en su página oficial, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica.

¿El objetivo? Pues bien, la entidad indicó que se busca la modernización del sistema, seguir brindando un servicio de calidad y evitar futuras averías. En ese marco, exhortó a los usuarios a revisar el cronograma oficial de los distritos que se verán afectados y tomar precauciones con anticipación para evitar inconvenientes.

"Para mejorar la calidad del servicio eléctrico, realizamos trabajos programados. Por ello, el suministro se suspenderá temporalmente en las calles y horarios indicados. Gracias por su comprensión", se lee en el comunicado de la empresa.

Sin luz en en el Callao

Horario del corte: Desde las 9:00 a.m. hasta las 57:00 p.m.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 57:00 p.m. Zonas afectadas: Jr. Colón cdras. 1, 2, Jr. Pedro Ruiz Gallo cdra. 1, calle Teatro cdra. 1, Jr. Paz Soldán C/Jr. Pichincha.

Interrupción del servicio en Lima Cercado

Áreas afectadas: Av. Maquinarias cdras. 18, 19, 21, 22, Jr. Las Fábricas cdra. 2, Jr. Luis C. Ronceros cdra. 7, Urb. Industrial Conde de las Torres Mz. D.

Av. Maquinarias cdras. 18, 19, 21, 22, Jr. Las Fábricas cdra. 2, Jr. Luis C. Ronceros cdra. 7, Urb. Industrial Conde de las Torres Mz. D. Hora del corte de luz: Desde las 11:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Corte programado en Supe

Áreas afectadas: Jr. Cliente PM1884 (S: 1696450) y cliente PM1226 (S: 3263042), ubicados en el distrito de Supe Puerto.

Jr. Cliente PM1884 (S: 1696450) y cliente PM1226 (S: 3263042), ubicados en el distrito de Supe Puerto. Hora del corte de luz: Desde las 00:00 hasta las 6:00 a.m.

Recomendaciones ante el corte de luz

Proteger sus electrodomésticos para evitar daños por posibles picos de tensión al retorno de la luz.

Carga tus dispositivos.

Evita abrir la refrigeradora.

Power banks: Si tienes una batería externa, este es su momento de brillar. No esperes a que tu celular llegue al 5% para conectarla.

No abuses de las velas: Son románticas, pero un descuido y pasas de un apagón a un incendio. Prioriza linternas LED o la luz del celular.

Así que ante el anuncio de Pluz Energía Perú de que habrá cortes de luz el domingo 15 de marzo en distritos de Lima y Callao, se recomienda todas tus precauciones.