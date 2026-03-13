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MINEM tras la restitución progresiva del GNV: "Los precios indudablemente van a bajar"

En entrevista con Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Awngelo Alfaro, indicó que la restitución del GNV a nivel nacional permitirá dar solución a la crisis de combustible. "Los precios indudablemente van a bajar", manifestó

MINEM asegura que precios bajarán tras restablecimiento del GNV.
MINEM asegura que precios bajarán tras restablecimiento del GNV. (Andina)

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/03/2026

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El gobierno anunció el fin de las crisis energética a raíz de la escases del gas natural por la rotura de uno de los ductos que transporta el gas de Camisea hacia el resto del país. Ahora, se indicó que el preciado recurso será restablecido en las próximas horas en todas las estaciones y grifos para alivio de las ciudadanía.

Los precios van a bajar

Para conocer mayores detalles de ello, Exitosa conversó con el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, quien dio brindó un mensaje de tranquilidad para la población. El titular del MINEM indicó que el servicio ya se encuentra casi al 100% para los vehículos y que en las próximas horas la pequeña y mediana industria también volverá a contar con el recurso natual.

"Existe un problema con el GLP y la gasolina el cual se va ir aliviando en la medida que el GNV vaya normalizándose, tanto para los vehículos que están casi al 100 % como para la pequeña industria que va continuar en la tarde y la gran industria en la madrugada y por efecto del restablecimiento los precios van a bajar", indicó.

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