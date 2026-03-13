Chile inicia plan 'Escudo Fronterizo': Maquinaria pesada llegó a la frontera con Perú

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presencia de maquinaria pesada en la frontera entre Chile y Perú marcó el inicio de las primeras acciones del plan 'Escudo Fronterizo', una estrategia impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast para reforzar el control en el límite norte del país.

Según reportes periodísticos, los equipos fueron trasladados hacia zonas cercanas a Arica, en el límite con Tacna, con el objetivo de iniciar trabajos preliminares como excavaciones y preparación del terreno. Estas labores forman parte del plan que busca instalar barreras físicas en sectores utilizados para cruces irregulares.

De acuerdo con información difundida por el diario El País, el gobierno chileno plantea combinar infraestructura física, vigilancia tecnológica y seguridad para reducir el ingreso irregular al país.

¿Qué es el Plan Escudo Fronterizo?

El Plan Escudo Fronterizo es una iniciativa de seguridad fronteriza anunciada por el gobierno chileno para reforzar el control en los pasos no habilitados del norte del país. El programa contempla una serie de medidas destinadas a limitar el ingreso irregular de personas y fortalecer la vigilancia en zonas de difícil control.

Entre las principales acciones se encuentran la construcción de zanjas, instalación de cercos o muros en puntos específicos y el uso de tecnología de monitoreo, como cámaras y drones. También se plantea una mayor coordinación entre fuerzas de seguridad y autoridades fronterizas.

Según El País, el plan busca "frenar la migración irregular" mediante una combinación de infraestructura y vigilancia, en sectores donde se han detectado rutas utilizadas para cruzar la frontera de forma clandestina.

Las autoridades chilenas consideran que estas medidas permitirán recuperar el control de zonas donde existen pasos informales, especialmente en regiones cercanas al límite con Perú y Bolivia.

Maquinarias pesadas chilenas en Tacna

La implementación del plan comenzó con el despliegue de maquinaria pesada cerca de la frontera entre Arica y Tacna, lo que generó atención en ambos lados del límite internacional.

Los equipos fueron enviados para iniciar trabajos iniciales de excavación y preparación del terreno, principalmente para la construcción de zanjas que funcionarán como obstáculos físicos. Estas estructuras buscan impedir el paso de vehículos o grupos que intenten cruzar por rutas no autorizadas.

Las obras forman parte de una primera etapa del proyecto, que se desarrollará en zonas consideradas críticas para el control migratorio. En estos lugares, las autoridades chilenas esperan instalar diferentes tipos de barreras que dificulten el tránsito por pasos informales.

El despliegue de maquinaria representa una de las primeras señales visibles de la aplicación del plan 'Escudo Fronterizo', que el gobierno chileno presentó como una respuesta al aumento de cruces irregulares en el norte del país.