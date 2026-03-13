Caso 'Sobres Bomba': Lectura de sentencia contra Vladimiro Montesinos será el viernes 20

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial programó, para el próximo viernes 20 de marzo a las 11:30 am, la lectura de sentencia contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y el coronel (r) Víctor Penas Sandoval, acusados por asesinato de Alfaro Méndez y otro, en el Caso 'Sobres Bomba'.

#LoÚltimo. Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria programó para el próximo viernes 20 de marzo, a las 11:30 horas, lectura de sentencia contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y el coronel (r) Víctor Penas Sandoval, acusados por asesinato... pic.twitter.com/bC2fghXqlB — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 13, 2026

Alegatos finales del juicio

Este viernes 13 de marzo, se escucharon los alegatos finales del juicio a Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori, por el emblemático 'Caso sobres bomba'.

El Poder Judicial evaluó la responsabilidad penal del citado y del coronel en retiro Víctor Penas Sandoval por varios atentados con explosivos enviados por correo en los años noventa.

Según la acusación del Ministerio Público, el exconsultor, hoy de 80 años, habría ordenado los ataques aprovechando su posición de poder dentro del aparato de inteligencia del Estado.

Por su parte, el agente policial es señalado como el autor material, al ser el presunto encargado de elaborar y enviar los sobres bomba contra defensores de derechos humanos.

Con este acto procesal, se concluye el debate jurídico y se programó, para el próximo viernes 20 de marzo a las 11:30 am, la lectura de sentencia de acuerdo con las pruebas expuestas a lo largo del juicio oral.

El caso 'sobres bomba'

Alfaro Méndez y Ruiz León fueron asesinados como consecuencia de la explosión de estos artefactos el 10 de octubre y el 21 de junio de 1991, respectivamente.

Zuñiga Paz también fue víctima de un explosivo dentro de un sobre manila el 15 de marzo de 1991, tras lo cual quedó herido en uno de sus brazos. En tanto, Letts Colmenares recibió un 'sobre bomba' el 16 de octubre del referido año en su oficina en el Congreso.

De acuerdo con la acusación fiscal, los 'sobres bomba' fueron una de las políticas del gobierno de entonces para "combatir el terrorismo, dirigida a eliminar a quienes consideraban defensores de los derechos humanos de los terroristas o que tuvieran vínculos terroristas".

A Penas Sandoval se le imputa que, en su condición del oficial del Ejército, fue uno de los ejecutores de la estrategia militar antisubversiva, quien habría elaborado los 'sobres bomba' y materializado las acciones contra las víctimas.

Alfaro Méndez y Arroyo Reyes laboraban en el semanario Cambio, al cual, según la acusación fiscal, el gobierno de turno acusó de ser vocero oficioso del grupo terrorista MRTA.

Años después, la Sala Nacional de Terrorismo y la Corte Suprema absolvieron a los trabajadores de Cambio que fueron procesados por apología de terrorismo.