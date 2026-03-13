Osinergmin impondrá sanciones a TGP por crisis de GNV, afirma ministro Ángelo Alfaro

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, anunció este viernes 13 de marzo, que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) impondrá sanciones contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) a consecuencia de la crisis energética que se originó en la estación KP43, el pasado domingo 1 de marzo.

En comunicación con Exitosa, el funcionario de Estado adelantó que su sector está exigiendo al ente regulador para que emita su informe final lo más rápido posible, a fin de determinar y oficializar las multas a la citada empresa que opera desde la región Cusco por el desabastecimiento de gas en una buena parte del país.

Garantiza sanciones a TGP por crisis energética

Durante la entrevista brindada al programa "Exitosa Te Escucha", el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) lamentó que a consecuencia de la crisis energética, los transportistas, principalmente los taxistas, hayan sido los más perjudicados por la falta de GNV.

En ese sentido, no solo recordó que el Ejecutivo les otorgará dos meses de tolerancia con respecto al pago de sus créditos y una bonificación de 120 soles, también aseguró que sí o sí habrá una sanción contra TGP.

"Que tenga por asegurada la población que la sanciones se van a dar, solamente que cada área tiene su responsabilidad. No es responsabilidad del Ministerio sancionar, es de Osinergmin", explicó.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones para Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, aseguró que Osinergmin establecerá sanciones a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por la crisis de GNV ocurrida durante casi dos semanas. "Estoy exigiendo y... pic.twitter.com/AGAJhT0bkT — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

Reparación del gasoducto en Megantoni permite el regreso a los centros laborales

Durante la misma conferencia de prensa, el presidente José María Balcázar informó que los ductos que transportan gas natural y líquido han sido totalmente reparados, la noche del 12 de marzo.

Al estar operativos, el jefe de Estado indicó que el hidrocarburo empezó a distribuirse de forma parcial a los grifos y pequeñas empresas. En esa misma línea, indicó que desde mañana, sábado 14 de marzo, el servicio de gas se restablecerá totalmente.

A su turno, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo confirmó que, al no existir impedimento alguno para el transporte de trabajadores de Lima y Callao, el teletrabajo ha sido levantado, para dar paso nuevamente a los horarios laborales presenciales.

"Sirvió de mucho para apaliar esta semana complicada que ya está concluyendo el día de hoy y por eso los invito a que el día lunes ya todo se reinicie conforme a la normalidad que teníamos antes de esta crisis. Y, en el sector público, con referente a Servir, seguramente ellos estarán emitiendo un comunicado al término del día", señaló.

De esta manera, el Gobierno anunció el restablecimiento del gas y las sanciones que a la que estará sujeta próximamente la empresa TGP.