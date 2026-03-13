¡Ya no hagas cola en vano! RENIEC confirma que se podrá votar con DNI vencido para estas elecciones 2026

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sorprendió a todos con un anuncio de última hora que cambia por completo el panorama de las próximas elecciones: los ciudadanos podrán votar con su DNI vencido en las Elecciones Generales 2026.

Una medida ante el colapso

La decisión, aprobada este viernes 13 de marzo por la Jefatura Nacional del Reniec a través de la Resolución Jefatural del RENIEC N.° 030-2026/JNAC/RENIEC busca garantizar que ningún peruano quede sin ejercer su derecho al voto el próximo 12 de abril, en medio de la alta demanda de trámites y recojo de documentos que venía generando caos en las oficinas de la entidad.

Con esta disposición, se prorroga excepcionalmente hasta el 12 de abril de 2026 la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) que se encuentre vencido o por vencer, lo que elimina a su vez la preocupación de quienes no lograron renovar su documento a tiempo. El RENIEC precisó que la medida aplica para todos los electores, sin importar la fecha de vencimiento del DNI.

Largas colas se registraron en las últimas fechas a poco de las Elecciones Generales 2026.

Impacto inmediato

La norma, según la entidad, será publicada mañana sábado 14 de marzo en el diario oficial El Peruano, poniéndola luego en conocimiento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para tomar las acciones correspondientes durante la jornada electoral.

La medida permitirá que los electores se acerquen a las mesas de sufragio y puedan identificarse con el DNI azul o electrónico en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0 y 3.0) aunque estos se encuentren vencidos.

El anuncio significa un alivio para miles de ciudadanos que madrugaban en colas interminables, temiendo no poder votar por tener el documento caducado. La entidad recordó que el documento de identidad sigue siendo obligatorio para sufragar, pero aclaró que la vigencia no será un impedimento en esta ocasión.

Colas que quedaron en evidencia

Hasta hoy, las oficinas del RENIEC mostraban un panorama de filas desde la madrugada, con ciudadanos reclamando retrasos en trámites y recojos de DNI. En sedes de Lima y regiones se reportaron aglomeraciones y quejas por la falta de información sobre horarios y oficinas habilitadas.

El anuncio de que se podrá votar con el DNI vencido convierte esas largas esperas en un esfuerzo innecesario para muchos, aunque la entidad mantiene la recomendación de recoger el documento ya tramitado para evitar problemas en otros procedimientos oficiales.

La medida del RENIEC busca garantizar la participación plena en las elecciones y aliviar la tensión generada por el caos en sus oficinas. El mensaje es claro: nadie se quedará sin votar por tener el DNI vencido. Lo que parecía un obstáculo se transformó en una solución que, aunque tardía, llega justo a tiempo para los comicios de abril.