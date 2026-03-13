PJ define HOY impedimento de salida del país contra 'Negro Marín', investigado por extorsión y homicidio

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anunció que este viernes 13 de marzo, a las 16:00 horas, se llevará a cabo la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra Miguel Ángel Marín Morón, alias 'Negro Marín', investigado por los delitos de extorsión y homicidio.

Extraditado y liberado

Marín fue extraditado desde España en medio de un proceso judicial que lo vincula con hechos de criminalidad organizada. Su retorno al Perú generó expectativa sobre las medidas cautelares que se aplicarían en su contra.

Sin embargo, días atrás, el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva, lo que permitió que enfrente el proceso en libertad. Esta decisión generó debate y rechazo público, pues se trata de un personaje identificado como el directo rival de 'El Monstruo', otro cabecilla de organizaciones delictivas.

🚨 #PNPInforma | "𝗡𝗲𝗴𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻" 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝘂 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝘅𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘆 𝘀𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼

Miguel Ángel Marín Morón, alias "Negro Marín", fue extraditado desde el Reino de España y puesto a disposición de la justicia... pic.twitter.com/8PDsbWKn0g — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 28, 2026

La audiencia de hoy

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla será el encargado de evaluar si corresponde dictar el impedimento de salida del país. La medida busca asegurar que Marín permanezca en territorio nacional mientras avanzan las investigaciones. De aprobarse, el plazo sería de 36 meses, tiempo en el que el investigado no podría abandonar el Perú.

La decisión de no dictar prisión preventiva abrió un debate sobre el equilibrio entre la presunción de inocencia y la necesidad de medidas cautelares severas en casos de alto riesgo. Mientras algunos sectores consideran que el Poder Judicial actuó con un enfoque garantista, otros advierten que la libertad de Marín podría afectar la seguridad ciudadana.

#Importante. Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria - Ventanilla programa para hoy, a las 16:00 horas, la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses contra Miguel Ángel Marín Morón, investigado por los delitos de extorsión y homicidio. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 13, 2026

Inseguridad y posición del Legislativo

El caso de 'Negro Marín' se produce en un contexto de creciente violencia contra transportistas y empresarios. En los últimos días se han registrado ataques armados y extorsivos en Lima.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lamentó que pese a la promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, los atentados continúen y pidió al Ejecutivo medidas más drásticas. Además, cuestion la decisión judicial que dejó en libertad a Marín tras su extradición:

"Yo espero que el Gobierno reaccione ante estas nuevas evidencias de que las extorsiones siguen produciéndose y que los crímenes siguen matando a más miembros de esta comunidad de transportistas que es una de las más afectadas. (...) Como han visto también hace pocos días, cuando se extradita a un delincuente del extranjero, al día siguiente el Poder Judicial lo pone en libertad. ¿Qué cosa podemos hacer frente a eso?".

La audiencia de esta tarde será clave para definir si 'Negro Marín' podrá permanecer en libertad con restricciones o si se le impondrá la prohibición de salir del país. El caso se ha convertido en un símbolo de la tensión entre las garantías procesales y la necesidad de enfrentar la criminalidad organizada, en un momento en que la inseguridad ciudadana es uno de los principales reclamos de la población.