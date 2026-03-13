Presidente Balcázar sobre voto de confianza: "Tendrán que evaluar los hechos que estamos haciendo"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Balcázar, indicó que, para otorgar el voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles, los congresistas tendrán que evaluar lo que su gobierno ha venido realizando durante los últimos días. "Estamos actuando rápidamente", expresó.

Parlamentarios "tendrán que evaluar" medidas del Gobierno

Este 18 de marzo el gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles solicitará el voto de confianza al Congreso de la República tras el inicio del gobierno de José María Balcázar.

Durante la conferencia de prensa realizada desde la PCM, el jefe de Estado precisó que los parlamentarios pondrán en evaluación "lo mucho" que el Gobierno ha realizado en sus primeros días de gestión. Por ello, resalta el trabajo realizado ante la crisis energética por el desabastecimiento de GNV.

"Nos tendrán que evaluar por los hechos que estamos haciendo en el poquísimo tiempo que estamos en el Gobierno. Estamos actuando rápidamente y sacando una serie de disposiciones muy importantes que están en la publicación del diario El Peruano", precisó.

Por su parte, la presidenta de la PCM rechazó que las recientes medidas del Gobierno, como incluir más de 5 mil policías al patrullaje, busque influir en una votación favorable por parte de los congresistas.

Bancadas definen brindar o no su voto de confianza

Diversas bancadas definen si respaldarán o no la solicitud del Gobierno de José Balcázar para continuar con su plan político durante los próximos cuatro meses.

Así, la premier Miralles rechazó la negativa de algunas bancadas del Congreso de negar su voto sin antes haber escuchado el plan de Gobierno para los próximos meses. En ese sentido, encabezó diversas reuniones con las bancadas políticas para garantizar su voto.

Tal es el caso de la reunión con la bancada Honor y Democracia a quienes solicitó "respetuosamente que nos den esa confianza y lo creemos positivo"

En el caso de Acción Popular, el parlamentario Edwin Martínez indicó que cada integrante de la bancada definirá su voto de manera individual. En el caso de la banda de Perú Libre, el congresista Américo Gonza señaló que ve posible que su bancada le dé el voto de confianza.

Por otro lado, la bancada de Avanza País denunció que el gabinete de Miralles es "producto de un acuerdo político entre APP de César Acuña, Somos Perú y sectores de izquierda, motivo por el cual no otorgaría su voto favorable.

En el caso de Fuerza Popular, su secretario general Luis Gallareta precisó la bancada no apoyará mientras siga habiendo clases virtuales, medida que acabó prontamente. Esta bancada no ha vuelto a mostrar su postura.

Recientemente, la bancada de Podemos Perú indicó que no dará el voto de confianza si no aseguran una sanción para TGP por la crisis del GNV.

El presidente José Balcázar considera que los congresistas podrán evaluar todas las medidas realizadas por su gestión "en el poquísimo tiempo" para decidir o no si otorgan su voto de confianza.