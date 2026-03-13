Gobierno defiende cambios en Petroperú y descarta planes de privatizarla: "No es la intención"

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el anuncio de Gobierno de la superación de la emergencia por la crisis del gas natural este viernes, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, señaló que el Ejecutivo no tiene intención de privatizar la petrolera estatal Petroperú, sino de modernizarla.

Defiende cambios en Petroperú

A cinco días de la presentación del Gabinete ministerial del presidente José María Balcázar ante el Congreso con miras al voto de confianza, el titular del Minem se pronunció, en diálogo con Exitosa, sobre los diversos cambios que ha sufrido la empresa.

En diálogo con Exitosa, Alfaro Parodi señaló que el nuevo directorio de Petroperú está conformado por "gente de alto nivel", por lo que no considera que exista alguna observación a la capacidad profesional de sus miembros.

"La intención es hacerla una empresa moderna, eficiente y que esté al servicio de los peruanos. Porque en este momento, lamentablemente, Petroperú está al servicio de Petroperú, no al servicio de los peruanos", manifestó.

Además, precisó que tanto su cartera como la de Economía se encuentran realizando esfuerzos, junto a la agencia Proinversión, por otorgar a la compañía solvencia y liquidez.

"Estamos trabajando conjuntamente con el MEF, Energía y Minas y Proinversión para levantar a Petroperú, (darle) un mejor manejo, refinanciar sus deudas y que pueda tener una solvencia y liquidez", detalló el ministro.

Miralles ya había descartado privatización de Petroperú

Asimismo, el ministro de Energía y Minas reveló que, en lo que va del 2026, el Ejecutivo ha inyectado dinero a Petroperú "de alguna u otra manera, para compromisos ineludibles", como evitar que Iquitos pare su suministro residual.

Trabajos completados en Megantoni

Mediante una conferencia de prensa, el presidente Balcázar resaltó el trabajo en equipo realizado por los ministros en el marco de la crisis energética. Asimismo, brindó detalles sobre los trabajos realizados en la zona KP43.

Es así que, los ductos de transporte de gas natural y de líquidos han sido reparados a un 100%, por lo que se encuentran plenamente operativos. Por ello, desde las 06:00 am de este viernes 13 de marzo, se ha reiniciado el suministro de gas, de forma integral, afirmó Balcázar.

Se adelantó cronograma para restablecer servicio

Al respecto, a tempranas horas se ha iniciado la distribución progresiva de gas natural para el sector transporte, particularmente para los taxistas, quienes se han visto seriamente afectados por dicha crisis. De tal modo, se restableció dicho suministro en todos los grifos.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, señaló que el Gobierno no tiene intención de privatizar Petroperú, sino de convertirla en una empresa más moderna y que esté al servicio de todos los peruanos.