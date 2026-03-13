Manchay se transforma: Inauguran mural en escaleras peatonales que retrata cultura ayacuchana

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hace varios años, las escaleras han pasado a formar parte del paisaje urbano de la ciudad en los distritos periféricos de Lima Metropolitana. Ahora, estos espacios vienen siendo aprovechados por artistas para embellecerlos con murales que vienen dando que hablar.

Inauguran mural en escaleras de Manchay

Por ejemplo, el pasado 8 de marzo, ochenta familias del A.H. Hijos de Chicchipampa (Manchay) inauguraron oficialmente la muralización de sus escaleras peatonales, en una ceremonia que contó con la participación del alcalde de Pachacámac, el alcalde de Colta (provincia de Paucar del Sara Sara, Ayacucho), representantes de Asociación UNACEM, Qroma y la propia comunidad.

La obra se logró gracias al Fondo Concursable de Asociación UNACEM, con el aporte principal de UNACEM en cemento y materiales, y ejecutada mediante faenas comunales. El proyecto permitió construir 75 metros de escaleras, mejorando el acceso y la movilidad del barrio. La infraestructura fue priorizada por los propios vecinos y levantada con su mano de obra organizada, reflejando un modelo de corresponsabilidad donde comunidad y aliados suman esfuerzos para generar desarrollo.

Como etapa complementaria, la comunidad impulsó la muralización del espacio. Por su parte, Qroma, empresa de pinturas se sumó a esta iniciativa con la donación de pinturas; y de la mano del reconocido artista peruano "Xomatok" permitió convertir esta obra funcional en un espacio cultural que rescata las raíces ayacuchanas del asentamiento.

Inauguran mural en escaleras peatonales que retrata cultura ayacuchana

"Nosotros somos descendientes del distrito de Colta, en Ayacucho. Este mural es un pedacito de Ayacucho en el corazón de Manchay. Esta escalera hará que los demás vecinos puedan conocer un poco de nosotros". señaló Rommel Oscata, presidente del A.H. Hijos de Chicchipampa.

Mas murales en Lima

A la fecha, el programa ha aprobado 23 proyectos en Pachacámac y Villa María del Triunfo, beneficiando a miles de personas mediante la construcción de escaleras comunitarias, muros de contención, espacios recreativos y la mejora de locales comunales. Todo ello dentro de la iniciativa que forma parte del Fondo Concursable Aliados de Asociación UNACEM.

"En UNACEM creemos firmemente que el cemento es un motor del desarrollo. Pero ese impacto es aún mayor cuando trabajamos como Aliados por el Desarrollo. Esta obra refleja lo que se logra cuando comunidad, empresa, gobierno local y aliados estratégicos suman esfuerzos: no solo se construye infraestructura que mejora la seguridad y transitabilidad del barrio, sino también espacios que ponen en valor la cultura y la identidad de las familias que viven aquí. A través de este mural, la comunidad ha logrado reconectar con sus raíces y compartir su historia", contó Luis Torres, jefe de Gestión Social Territorial de UNACEM.

En resumen, el pasado 8 de marzo se inauguró un mural en las escaleras peatonales de Manchay que retrata la historia de Ayacucho.