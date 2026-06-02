Carabayllo: Asesinan a hombre de al menos 12 disparos frente a colegio de inicial

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de sangre sacudió al distrito de Carabayllo. Un hombre identificado como Wilmer Abel Samamé Olazábal, de 32 años, fue asesinado a balazos frente a la institución educativa inicial N.° 882, ubicada en la intersección de las calles Nueva Esperanza y 1 de Mayo. El crimen ocurrió minutos antes de las ocho de la noche, en una zona donde transitan familias y menores de edad.

Crimen habría ocurrido por ajuste de cuentas

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, la víctima habría sido trasladada en un vehículo de color negro por dos sujetos. Al llegar al mencionado cruce, los individuos lo obligaron a descender y, una vez que se encontraba sobre el suelo de tierra, le dispararon en repetidas ocasiones sin importar la presencia de posibles testigos. Los vecinos aseguraron haber escuchado más de una decena de detonaciones que rompieron la tranquilidad del sector.

Una testigo contó a nuestro medio que el fallecido no era conocido en la zona y que, al parecer, residía en un sector denominado Merino. Además, expresó su preocupación por la inseguridad que enfrentan los habitantes del lugar. "Sonaron bastantes balazos, por lo menos 15. El chico no es de acá, es de otro barrio (...) aquí no hay policías, deberían poner postes porque acá toman", indicó.

Poco después del ataque, familiares de Wilmer Abel Samamé Olazábal llegaron hasta la escena del crimen. Visiblemente afectados por la tragedia, evitaron brindar declaraciones a la prensa. En tanto, agentes de la comisaría Santa Isabel acordonaron el área para facilitar las diligencias de investigación y el trabajo de los peritos de criminalística.

Los vecinos señalaron que existen cámaras de seguridad en los alrededores que podrían ser clave para identificar a los responsables. Sin embargo, manifestaron su preocupación debido a que el asesinato ocurrió cerca de un centro educativo y de una zona recreativa. Mientras avanzan las investigaciones, la Policía Nacional no descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas.

🔴🔵 Carabayllo: Asesinan a hombre con más de 10 disparos frente a un colegio inicial.



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Otro crimen en Carabayllo

Hace algunas semanas, un criminal armado desató el terror en la calle Túpac Amaru tras disparar contra Eder Santos Olascuaga cuando este recogía a su pequeño hijo del colegio. El presunto sicario, llevaba su casco puesto para ocultar su identidad, esperando a su víctima en la cuadra 6 de dicha calle para interceptarla. Sin embargo, la víctima al notar la presencia de su atacante, intentó huir desesperadamente, siendo alcanzado por la ráfaga de proyectiles que lo dejaron en en suelo.

En el lugar se hallaron al menos nueve casquillos de bala, donde se dejaba como evidencia la ferocidad del ataque. El hijo de Santos Olascuaga, tras presenciar la escena corrió asustado detrás de su padre herido.

Es así que, este nuevo crimen vuelve a poner en evidencia la creciente preocupación por la inseguridad en Carabayllo. La cercanía del ataque a un colegio inicial y una zona recreativa ha generado temor entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial y medidas urgentes para evitar que hechos similares se repitan.