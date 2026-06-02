Famosa influencer y maquilladora muere tras someterse a cirugía estética: ¿Qué le pasó?

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La inesperada muerte de una conocida influencer y maquilladora ha causado gran conmoción entre sus seguidores y en las redes sociales. La creadora de contenido falleció pocas horas después de someterse a un procedimiento estético de aumento de glúteos, un caso que ha despertado preocupación sobre los riesgos asociados a ciertas intervenciones cosméticas y que actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades.

Influencer muere tras realizarse aumento de glúteos

La víctima fue identificada como Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, una influencer brasileña de 48 años que también se desempeñaba como maquilladora profesional. De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, la mujer se sometió a una intervención estética que incluía la aplicación de polimetilmetacrilato (PMMA), una sustancia utilizada en algunos tratamientos médicos y cuya aplicación con fines estéticos genera controversia desde hace varios años.

El caso ocurrió en Brasil y rápidamente captó la atención de la opinión pública. Según las primeras indagaciones, Roseli comenzó a experimentar fuertes dolores y malestar durante la mañana siguiente al procedimiento. Ante el empeoramiento de su condición, se comunicó con el médico responsable de la intervención y recibió la recomendación de regresar a la clínica para una nueva evaluación.

Sin embargo, la situación se agravó antes de que pudiera recibir atención. Las investigaciones señalan que la influencer se trasladó en automóvil hacia el consultorio médico, pero perdió el conocimiento durante el trayecto. Al llegar al establecimiento, varias personas tuvieron que ayudarla a descender del vehículo y trasladarla en silla de ruedas debido a la gravedad de su estado.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que la creadora de contenido llegó inconsciente a la clínica. Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico para estabilizarla, horas después se confirmó su fallecimiento. La noticia se propagó rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron sus condolencias y compartieron mensajes de reflexión sobre los riesgos de los procedimientos estéticos invasivos.

¿Qué es el PMMA y por qué sería peligroso?

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con el uso de polimetilmetacrilato (PMMA). La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil ha señalado que esta sustancia solo está autorizada para determinados tratamientos restaurativos y reparadores, mas no para procedimientos de aumento corporal con fines estéticos. Especialistas han advertido que su aplicación puede provocar complicaciones graves, entre ellas infecciones, inflamaciones severas, necrosis e incluso embolias.

Mientras la defensa de la médico vinculada al procedimiento sostiene que el fallecimiento no estaría relacionado con las inyecciones aplicadas, las autoridades continúan recopilando pruebas y documentación para esclarecer lo ocurrido.

Es así que, este caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de las intervenciones estéticas y la necesidad de reforzar los controles en una industria que mueve millones de dólares cada año.