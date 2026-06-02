'Colágeno' de Laura Spoya revela si terminó su romance con la conductor tras revelación de Valentino

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reciente polémica protagonizada por Valentino generó dudas sobre el futuro del vínculo que viene construyendo Laura Spoya con Sebastián Gálvez, conocido por muchos como el 'colágeno' de la exMiss Perú. Luego de que el tiktoker difundiera detalles de conversaciones, surgieron especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos. Sin embargo, Sebastián decidió aclarar la situación y poner fin a los rumores.

¿Sebastián y Laura terminaron?

La controversia comenzó cuando Valentino contó públicamente que Gálvez lo habría invitado a reunirse en un conocido bar de Miraflores. Aunque posteriormente explicó que se trataba de una salida grupal, sus declaraciones provocaron una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Esto llevó a que muchos se preguntaran si Laura Spoya había tomado alguna decisión respecto a la relación que mantiene con Sebastián.

Frente a esta situación, Gálvez aseguró que las revelaciones no han afectado el vínculo que sostiene con la conductora de televisión. Según explicó, ambos continúan en buenos términos y no existe ningún problema entre ellos. Además, dejó entrever que Laura conoce perfectamente su entorno, sus amistades y las personas con las que suele compartir actividades sociales.

"Todo bien, o sea, la relación todo bien. No voy a ponerme a discutir con la gente diciéndole: 'Créanme, por favor'. Son cosas de más. La primera persona a la que tengo que respetar es a Laura, luego a su familia, a su esposo, todo bien", dijo a las cámaras de un programa de espectáculos.

El joven también remarcó que no tiene intención de alimentar una polémica mayor ni de entrar en discusiones públicas para convencer a quienes dudan de su versión. Por el contrario, señaló que su principal preocupación es actuar con respeto hacia Laura, su familia y todas las personas involucradas en esta situación que ha captado la atención de la prensa de espectáculos.

Sebastián sigue firme con Laura

Por otro lado, Sebastián optó por restarle importancia a los comentarios de Valentino y aseguró que ahora los toma con humor. De esta manera, descartó cualquier alejamiento de Laura Spoya y dejó claro que sus salidas con la modelo no han llegado a su fin. Con ello, busca cerrar el capítulo de una controversia que generó numerosas especulaciones sobre el futuro de su relación.

"Es parte de la j***, es parte de sus bromas, no pasa nada, ya está. Yo lo tomo como gracia (...) Lo consideraba como un amigo. Yo he trabajado cinco años en Esto Es Guerra. No voy a generar más cosas que no tienen nada que ver", sentenció.

Es así que, la polémica generada por Valentino puso a prueba la atención mediática sobre Sebastián Gálvez y Laura Spoya, pero no logró afectar el vínculo que ambos mantienen. Con sus declaraciones, el joven buscó frenar las especulaciones y demostrar que la confianza sigue siendo un factor clave en esta cercana relación.