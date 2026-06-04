RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Amistosos FIFA

Francia decepciona con derrota 2-1 ante Costa de Marfil a pocos días del Mundial 2026 y como favorito al título

La selección de Didier Deschamps perdió en Nantes frente al conjunto africano y dejó dudas sobre su solidez defensiva mientras son considerados favoritos para ganar la Copa del Mundo.

Costa de Marfil derrotó jugando de visita.
Costa de Marfil derrotó jugando de visita. (Composición Exitosa)

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/06/2026

Síguenos en Google News Google News

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, Francia sufrió un duro golpe en su preparación. En el Stade de la Beaujoire de Nantes, los galos fueron derrotados 2-1 por Costa de Marfil, en un amistoso que dejó más preocupaciones que certezas.

El equipo de Didier Deschamps, señalado como uno de los grandes favoritos al título, mostró fragilidad defensiva y falta de contundencia en ataque, generando inquietud en la afición y la prensa francesa.

Desarrollo del partido

El encuentro comenzó con dominio de Francia, que controló la posesión y buscó abrir espacios en la defensa africana. El gol llegó al filo del descanso, cuando Rayan Cherki aprovechó una asistencia de Ibrahima Konaté para marcar el 1-0.

Sin embargo, la ventaja se diluyó rápidamente en el segundo tiempo. Costa de Marfil ajustó su mediocampo y encontró el empate al minuto 53 gracias a Guéla Doué, tras una jugada colectiva que desarmó la zaga francesa.

El golpe definitivo llegó en el minuto 84, cuando Amad Diallo, delantero del Manchester United, conectó un centro de Doué y selló el 2-1. Francia intentó reaccionar en los últimos minutos, pero careció de claridad y terminó cediendo una derrota inesperada.

¿La 'maldición' del Ranking FIFA?: Selección de Argentina regresa al primer puesto antes del Mundial 2026
Lee también

¿La 'maldición' del Ranking FIFA?: Selección de Argentina regresa al primer puesto antes del Mundial 2026

Francia decepciona como favorito

El resultado encendió las alarmas en la prensa gala. Francia llegaba al amistoso con una racha de nueve partidos sin perder y con la etiqueta de favorito para el Mundial, pero la derrota expuso debilidades que preocupan.

La defensa mostró desconcentraciones en momentos clave y el ataque, pese a contar con figuras como Kylian Mbappé y Antoine Griezmann, no logró imponerse. La sensación es que el equipo aún no encuentra el equilibrio necesario para afrontar un torneo de máxima exigencia.

Conmoción en el fútbol: Fallece leyenda de la selección argentina e ídolo de San Lorenzo
Lee también

Conmoción en el fútbol: Fallece leyenda de la selección argentina e ídolo de San Lorenzo

Repercusiones y próximos pasos

Para Costa de Marfil, la victoria fue histórica: es la primera vez que derrota a Francia en un partido oficial o amistoso y encima de visitante. El triunfo refuerza la confianza del equipo africano, que compartirá grupo con Alemania, Ecuador y Curazao en el Mundial.

Francia, en cambio, deberá recomponer rápidamente. Su último amistoso será el 8 de junio frente a Irlanda del Norte, antes de debutar en el Mundial el 16 de junio contra Senegal en el New York/New Jersey Stadium. Deschamps tendrá que ajustar piezas y recuperar la confianza de un plantel que, pese a su talento, dejó dudas en un momento crucial.

La derrota de hoy es más que un tropiezo: es un llamado de atención para una selección que aspira a conquistar el mundo. Francia sigue siendo favorita por calidad y experiencia, pero el amistoso en Nantes mostró que la etiqueta de candidato no basta si no se acompaña de solidez y concentración. El reto será transformar esta decepción en aprendizaje y llegar con un equipo capaz de responder.

Temas relacionados Costa de Marfil Derrota favorito Francia Mundial 2026

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA