Roberto Sánchez haría lo mismo que Pedro Castillo si el Congreso le niega la Constituyente, advierte Cateriano

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el excandidato a la vicepresidencia por Libertad Popular, Pedro Cateriano advirtió que un eventual gobierno de Roberto Sánchez podría adoptar la misma estrategia de Pedro Castillo si el Congreso rechaza su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente.

Según Cateriano, el candidato de Juntos por el Perú carece de convicciones democráticas auténticas y ha defendido públicamente el intento de golpe de Estado de Castillo en diciembre de 2022.

Crítica a la falta de convicciones

Cateriano sostuvo que Sánchez exalta la figura de Castillo y sus acciones, incluso el discurso golpista que derivó en un intento de quiebre institucional. Para él, políticos como Sánchez adoptan actitudes contrarias a la democracia cuando sus proyectos no cuentan con respaldo parlamentario.

"Lo hemos visto en el caso de Pedro Castillo, que tampoco tenía mayoría y dio un discurso golpista, un golpe de Estado efímero. Ahora el señor Sánchez defiende ese golpismo. A eso me refiero cuando no tiene convicciones democráticas", remarcó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Ante un eventual gobierno de Roberto Sánchez y el planteamiento de un cambio de Constitución, Pedro Cateriano, en diálogo con Exitosa, sugirió que el candidato de JPP adoptaría la misma estrategia de Pedro Castillo en caso de que el Congreso frene... pic.twitter.com/nQ6nbt0gtw — Exitosa Noticias (@exitosape) June 5, 2026

La advertencia se centra en la posibilidad de que Sánchez, al no contar con mayoría en el nuevo Congreso Bicameral, recurra a medidas similares a las de Castillo para imponer su plan de cambio constitucional. Su crítica apunta a la fragilidad institucional que podría generarse si un presidente decide desconocer los límites legales y buscar atajos autoritarios.

El acuerdo con Fenatep

Cateriano recordó además que Juntos por el Perú firmó recientemente un acuerdo con el Fenatep, sindicato vinculado al Movadef, en el que se comprometió a liberar a Pedro Castillo y otros considerados "presos políticos" en caso de llegar al poder.

Este pacto despertó sospechas sobre la verdadera agenda de Sánchez y reforzó la percepción de que su candidatura mantiene vínculos con sectores radicales. Cateriano subrayó que este compromiso de indultar a Castillo explica la defensa del golpismo por parte del candidato.

Acuerdo entre Sánchez y el Fenatep (Perú21)

La advertencia de Cateriano se suma a las críticas que distintos sectores han lanzado contra Sánchez por sus contradicciones recientes: desde su participación en homenajes al Andahuaylazo hasta sus pactos con organizaciones cuestionadas.

En plena segunda vuelta, el señalamiento coloca al candidato en el centro de un debate sobre la solidez de sus convicciones democráticas. La figura de Roberto Sánchez enfrenta un dilema complejo: mientras busca proyectar un discurso de cambio, sus vínculos con Castillo y acuerdos polémicos lo exponen a cuestionamientos sobre su respeto a la institucionalidad.

La advertencia de Cateriano refuerza la idea de que un gobernante sin convicciones democráticas auténticas puede adoptar medidas contrarias a la democracia. En un escenario polarizado, la posibilidad de que Sánchez recurra a estrategias similares a las de Castillo abre, para diversos actores políticos, un flanco de preocupación sobre el futuro del país.