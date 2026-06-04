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Mundial 2026: Madre rompe mal sobre de figuritas y le tocó Lionel Messi

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 terminó en una discordia luego de un error al abrir un paquete la cual contenía la figurita del astro argentino, Lionel Messi.

La estampa fue rota en dos.
La estampa fue rota en dos. (Composición Exitosa)

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 04/06/2026

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La pasión por el Mundial 2026 desató un curioso suceso viral en redes sociales. Un joven entregó un paquete de figuritas a su madre para cumplir con el ritual, pero un descuido inesperado al abrir el sobre provocó que la valiosa lámina de Lionel Messi quedara partida.

El error en la apertura

El usuario @maxiaricocchii compartió en TikTok la experiencia vivida con su familia tras adquirir un total de cien sobres. Al intentar participar, la madre rompió el paquete por la mitad sin precaución alguna, causando tensión inmediata ante la posibilidad de arruinar alguna pieza de gran valor.

@maxiaricocchii

NADIE EN MI FAMILIA SABE ABRIR PACKS

♬ sonido original - Capucha

Según el video viral, el joven reaccionó con bromas durante el proceso, advirtiendo que si aparecía algo importante, el resultado sería lamentable. Pese a la forma incorrecta de manipular el envoltorio, la sorpresa fue total al descubrir, entre las siete piezas finales, la esperada imagen del astro argentino.

"Nadie en mi familia sabe abrir packs", reclamó.

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La secuencia del video evidencia la euforia inicial al notar la presencia de la figura codiciada, seguida rápidamente por una mueca de decepción absoluta. Este tipo de incidentes domésticos ocurren con frecuencia durante las temporadas de lanzamientos, donde la prisa por completar el álbum supera cualquier cuidado necesario.

Consecuencias del incidente doméstico

Tras el hallazgo, el joven mostró que la figura de Lionel Messi sufrió daños irreparables al ser cortada en dos partes. La escena superó los cinco millones de reproducciones, convirtiéndose en un fenómeno que refleja la fiebre coleccionista y el alto interés por el campeonato mundial actual.

Los usuarios comentaron activamente sobre el infortunio, planteando dudas sobre si el objeto conservaría algún valor. Otros sugirieron enmarcar el recuerdo como una anécdota divertida, transformando un error cotidiano en una pieza con historia personal, destacando el impacto que generan estos momentos en las plataformas digitales sociales.

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La viralidad del clip también provocó un debate sobre la dificultad para conseguir sobres en los comercios locales. Muchos seguidores del coleccionismo expresaron su frustración ante la escasez del producto, lo que hace que cada apertura sea un evento de gran tensión para los aficionados del fútbol.

Este episodio sobre el Mundial 2026 muestra cómo la búsqueda de figuritas de Lionel Messi genera muchas emociones intensas. El error al abrir el paquete dejó una huella imborrable en el álbum, recordándonos que el coleccionismo puede convertir situaciones comunes en eventos de alcance global altamente virales.

Temas relacionados Álbum Mundial 2026 Colección figuritas Lionel Messi Mundial 2026 viral

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