Batalla de Arica y Juramento a la Bandera congregaron a cientos de tacneños

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La conmemoración de la Batalla de Arica y la renovación del Juramento a la Bandera reunieron este miércoles 3 a autoridades y población en Tacna. Las actividades, realizadas de manera excepcional debido al proceso electoral del próximo domingo 7, recordaron el sacrificio de los héroes que defendieron la soberanía nacional en el Morro de Arica.

La programación inició con la Misa y Te Deum celebrada en la Catedral de Tacna, presidida por el obispo de la Diócesis, Monseñor Marco Cortez Lara. Durante su homilía, la autoridad eclesiástica reflexionó sobre la coyuntura nacional.

"Los obispos del Perú hemos expresado nuestra preocupación por la fragmentación social que atraviesa nuestro país, la desconfianza hacia las instituciones y la inestabilidad política que obstaculiza el desarrollo", manifestó.

Paseo de la Bandera

Tras la ceremonia religiosa, la urna que contenía el Sagrado Pabellón Nacional fue trasladada por cadetes hasta el Arco Parabólico. Allí, estudiantes del Colegio Militar Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa realizaron el tradicional desdoble de la bandera, marcando el inicio del Paseo de la Bandera.

La enorme enseña nacional fue llevada por ciudadanos de distintas edades a lo largo de las principales vías de la ciudad. El recorrido estuvo acompañado por bandas de música, escolares, autoridades y familias enteras que portaban banderas, flores y globos, mientras expresaban vivas al Perú.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de niñas vestidas de blanco que lanzaban buganvillas durante el desplazamiento del símbolo patrio, generando un ambiente de respeto y profundo sentimiento nacional.

Ceremonia y desfile

Al llegar a la plaza de Para Chico, se desarrolló la ceremonia central. El Pabellón Nacional fue izado por el comandante general de la Tercera Brigada de Caballería, Dennis Málaga Dávila, acompañado por representantes de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea.

Durante su discurso de orden, la autoridad militar destacó el heroísmo de los defensores del Morro de Arica y el legado de Francisco Bolognesi. "Recordamos la valentía de quienes entregaron su vida por la patria y reconocemos el patriotismo que caracteriza al pueblo tacneño", expresó. La jornada culminó con un desfile cívico-militar en el que participaron instituciones educativas, policiales, militares y organizaciones civiles.