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Apuntó contra expresidenta

Mario Vizcarra arremete contra Dina Boluarte y promete hospital para Santo Tomás ante multitudinario recibimiento en Cusco

En Santo Tomás, Cusco, el candidato presidencial Mario Vizcarra anunció que, de llegar al gobierno, impulsará la construcción de un hospital para atender una demanda histórica de la población.

Mario Vizcarra arremetió contra Dina Boluarte y su gobierno.
Mario Vizcarra arremetió contra Dina Boluarte y su gobierno. Composición Exitosa

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/03/2026

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El candidato presidencial Mario Vizcarra reafirmó su compromiso con la población durante su visita a la localidad de Santo Tomás - Cusco, donde anunció que, de llegar al gobierno, impulsará la construcción de un hospital para atender una demanda histórica de la población.

Durante su recorrido por la provincia cusqueña, el líder político agradeció el multitudinario recibimiento que viene recibiendo por parte de los ciudadanos en diferentes puntos de la región Cusco.

"Estoy muy agradecido por el cariño y respaldo de la gente. Este apoyo nos compromete aún más a trabajar para cambiar la realidad que viven muchas comunidades", expresó.

Vizcarra también se refirió a la situación de la educación en la zona, señalando que muchos estudiantes enfrentan condiciones precarias para estudiar.

"No es posible que en pleno siglo XXI nuestros estudiantes no reciban una educación digna porque sus colegios no tienen agua ni luz. Eso tiene que cambiar", manifestó.

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Finalmente, Vizcarra cuestionó duramente al gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, señalando que deberá responder ante la justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales en la región Cusco.

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