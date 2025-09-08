Senamhi advierte fenómeno climatológico en cinco regiones para las próximas 48 horas: ¿Cuáles son?

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que entre el martes 9 y el miércoles 10 de septiembre se desarrollará nuevamente un fenómeno climatológico en cinco regiones del Perú. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este evento climatológico.

¿Dónde ocurrirá el evento climatológico?

De acuerdo con su Aviso Meteorológico N.º 316, emitido el domingo 7 de septiembre, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura se registrará el incremento de la velocidad del viento, de ligera a moderada intensidad.

Según la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, este fenómeno se presentará en la sierra norte del país. Además, estará acompañado por ráfagas de viento con velocidades cercanas a 45 km/h.

Si bien es cierto que estos fenómenos meteorológicos son normales en estas regiones, es importante mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Desde el Senamhi recomiendan a la población de los departamentos alertados a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, reforzar los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Asimismo, podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a tus respectivas autoridades.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.