Oscars 2026: Leonardo DiCaprio crea su nuevo meme EN VIVO y lo llaman el "rey de los memes"

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este domingo 15 de marzo, se celebra la 98.ª edición de los Oscars en Los Ángeles, honrando a las mejores películas del 2025. Durante la gala, el icónico actor Leonardo DiCaprio protagonizó uno de los mejores momentos de la noche al crear su propio meme en vivo.

DiCaprio protagoniza uno de los mejores momentos de la noche

El hecho ocurrió durante el monólogo de apertura del presentador Conan O'Brien. Con una presentación al lado, mostró el historial de memes clásicos de DiCaprio sacados de escenas de Django sin cadenas o El gran Gatsby, donde se ríe victoriosamente con una copa en mano.

Seguidamente, el anfitrión invitó al actor de Titanic a crear un nuevo meme suyo en vivo durante la gala. Fue en ese momento cuando se muestra la toma de DiCaprio en su asiento, junto a su pareja Vittoria Ceretti, en su primera vez juntos en los premios.

"Él es el rey de los memes. Vamos a crear un nuevo meme con Leo ahora mismo", exclamó O'Brien.

Mientras el presentador leyó las letras de meme de la pantalla: "Esa sensación cuando no estás de acuerdo con esto", la reacción de Leo fue instantánea. Sin atisbo de nerviosismo, atinó a reírse y a levantar ambas manos con el humor e histrionismo que lo caracteriza.

De esta forma, en cuestión de segundos, el actor de El lobo de Wall Street creó su nuevo meme viral en plena gala de los Oscars 2026, demostrando su capacidad para improvisar en cualquier momento.

Conan O'Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

Una ceremonia con novedades

Una de las principales novedades de los Oscar 2026 es la incorporación de una nueva categoría: mejor casting. Con esta inclusión, el número total de premios competitivos llega a 24, ampliando el reconocimiento a áreas clave del proceso cinematográfico.

Entre las producciones más mencionadas en esta edición figura la película "Sinners", que lidera la lista de nominaciones con 16 candidaturas, seguida por otras cintas destacadas del año.

La ceremonia también incluye presentaciones de canciones nominadas y el tradicional segmento "In Memoriam", dedicado a recordar a las figuras del cine que fallecieron durante el último año y donde se tiene pensado homenajear a Rob Reiner.

El oscarizado actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, protagonizó un momento inolvidable durante la gala de los Premios Oscar 2026 cuando el presentador le pidió crear, espontáneamente, un nuevo meme suyo.