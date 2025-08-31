Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta fenómeno marítimo hasta el 6 de septiembre en el litoral peruano

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la continuación de los oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 40-25 de la DHN, de fecha 29 de agosto del 2025, este fenómeno estará presente hasta el sábado 6 de septiembre. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Pronóstico de oleaje anómalo.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de nivel ligero continuará durante los próximos días. Con referente al litoral centro (zona al sur de Salaverry hasta el Callao), persistirá el oleaje de ligera intensidad, incrementando a nivel moderado por la tarde del viernes 5 de septiembre y disminuyendo a ligero dese la tarde del día siguiente.

Desde el sur del Callao hasta San Juan de Marcona, continuará el oleaje de ligera intensidad, con intermitencia hasta moderado, desde la mañana del domingo 31 de agosto hasta la madrugada del lunes 1 de septiembre, luego, regresará el oleaje ligero desde la mañana del mismo día, incrementando a moderado en la madrugada del viernes 5, disminuyendo a ligero desde la tarde del sábado 06 de septiembre.

En litoral sur, desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, continuará el oleaje de ligera intensidad, con intermitencia hasta moderado, desde la tarde del domingo 31 de agosto hasta la mañana del lunes 1 de septiembre; posteriormente, se registrará oleaje ligero desde la tarde del mismo día, subiendo a moderado en la madrugada del viernes 5, disminuyendo a ligero desde la tarde del día siguiente.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Del mismo modo, recomienda seguir suspendiendo las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos.