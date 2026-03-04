Reconocido cantante de rock DESTRUYE a Bad Bunny y lo define como un tipo que balbucea: "No es música"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ambiente de la música volvió a encenderse luego de las declaraciones de Adrián Barilari, vocalista y líder de la agrupación argentina de rock Rata Blanca, quien se refirió contundentemente sobre el reguetonero Bad Bunny y cuestionó su talento, tras su reciente paso por Argentina.

Adrián Barilari arremete contra Bad Bunny

El cantante argentino fue el flamante invitado del programa de streaming 'Bien de abajo' en el que no se guardó absolutamente nada cuando fue consultado sobre qué opinión le merece el mercado actual musical apuntando directamente contra el apodado 'Conejo malo' y otros cantantes del género urbano.

"No lo consumo porque no lo entiendo, no es música para mí. La música es otra cosa. Es el arte de combinar sonidos formando con ellos armonía, melodías y ritmo. ahí falta algo, ahí falta mucho. Puede haber ritmo, pero dónde está la melodía, dónde está la armonía", manifestó en un inicio.

Posteriormente, el intérprete de 'Mujer amante' lo calificó como "un tipo que balbucea" debido a que no se le entiende el idioma porque no canta ni en inglés ni en español. "Realmente trato de entender lo que dice", añadió el artista. Esto refleja que, para el referente del metal, lo que hoy domina los ránkings dista mucho de ser arte.

Bajo esa premisa, Barilari contextualizó su postura afirmando que el fenómeno del cantante puertorriqueño forma parte del negocio de la música en el que las empresas lo "colocaron" en el medio para ocasionar "un destrozo" y generar una gran cantidad de dinero con el que no solo se ve beneficiado él mismo, sino también otra gran cantidad de personas.

El caso de su compatriota 'L-Gante'

Además, el rockero fue enfático al asegurar que cuando Bad Bunny pase de moda, las mismas empresas que lo pusieron en el ambiente de la música colocarán un reemplazo, indicó que "va a venir otro" como es el caso del cantante argentino 'L-Gante'.

"Nuestro Bad Bunny lo tuvimos acá. La diferencia es que, bueno estás en Argentina si 'L-Gante' hubiese tenido el apoyo que tuvo Bad Bunny lo tendrías allá, pero tienes que estar en el lugar indicado en el momento indicado", manifestó Adrián Barilari.

