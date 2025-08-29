Tumbes: Tras 5 días desaparecido, pescador piurano es rescatado con vida en altamar

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pescador piurano Melecio Teque fue reportado como desaparecido por más de 5 días pero por fortuna fue encontrado con vida por otra embarcación cerca a las costas de Tumbes. Una posible falla en la batería de su embarcación lo había dejado a la deriva en mar abierto e incomunicado.

Pescador fue hallado con vida en Tumbes

El hombre natural de Paita, de 64 años fue reportado como desaparecido por sus familiares luego que el hombre saliera a realizar labores de pesca en las costas de Piura. A pesar de ser un experimentado pescador, familiares de Melecio Teque contaron los detalles de su pérdida en altamar.

En comunicación con el sobrino de Teque, Alexander Teque, contó que la batería del pescador se malogró, elemento indispensables para las comunicaciones ya sea celular o GPS. El familiar descartó que se trate de un desperfecto en el motor u otra parte de la embarcación, si no que la batería jugó una mala pasada al pescador.

La desaparición del pescador sucedió el pasado viernes 22 de agosto cuando este zarpó del puerto de Talara hacia Paita. Desde ese día, sus familiares no tuvieron ninguna noticia del hombre e iniciaron las labores de búsqueda. Tras más de 5 días de búsqueda finalmente fue encontrado en su bote.

Como se aprecio en el video grabado por el rescatista, otro pescador, se observa a Melecio Teque emocionado por su rescate y con signos vitales aparentemente en buenas condiciones. En el registro se le escucha decir: "Ya estamos bien por acá, estamos bien por acá ", repitiendo con mucho entusiasmo.

El pariente de Melecio Teque contó otros detalles sobre el rescatista que auxilio a su tío. Se trataría de una lancha que divisó al naufrago y no dudo en ayudarlo.

"Lo ha rescatado una lancha que estaba saliendo afuera del castillo de Negritos. Lo ha divisado, ha acudido a su rescate, mi tío ha estado lucido", contó el allegado.

Pescador piurano Melecio Teque regresa a Piura

Debido a falla en la batería, el pescador quedó a la deriva e incomunicado con sus familiares desde el pasado fin de semana y fue arrastrado hacia las costas de Tumbes donde afortunadamente fue auxiliado por otro pescador que logró divisarlo. Posterior a su rescate, Melecio Teque fue evaluado por personal de salud y regresaría a su natal Paita.

Un hombre fue rescatado tras permanecer en naufragio por más de 5 días entre las costas de Piura y Tumbes. Un fallo en su batería hizo que quedara incomunicado con sus familiares y con el navegador GPS.