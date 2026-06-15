Oleajes anómalos nuevamente en el litoral desde HOY, lunes 15 de junio: ¿En qué zonas del Perú se registrarán?

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal como lo anunció la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), en las próximas horas se reportarán nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano, según el Aviso Especial de Oleaje N.º 23-26.

En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que te encuentras en una de las regiones costeras que estarán bajo alerta desde hoy, lunes 15 de junio.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje ligero permanecerá en su normalidad, sin posibilidad de que pueda generar afectaciones en las áreas costeras.

No obstante, para el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona (región Ica), el oleaje de nivel moderado se hará presente desde la tarde del lunes 15 de junio, disminuyendo nuevamente a ligero por la tarde del martes 16.

Para el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje ligero del suroeste incrementará a moderado en la tarde del lunes 15, volviendo a ligero por la noche del día siguiente.

🌊 #Oleaje | Hasta el 17 de junio persistirá el oleaje del suroeste en el litoral peruano.



🔹 Sur: incremento a oleaje moderado desde la tarde del 15 de junio.

🔹 Centro: incremento a oleaje moderado desde la tarde del 15 de junio.

🔹 Norte: persiste oleaje ligero. pic.twitter.com/aeFnxPObpu — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 11, 2026

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas. Asimismo, recalcan que el aviso especial tiene vigencia hasta el miércoles 17 de junio.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general, durante los días en alerta.