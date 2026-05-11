ONPE trasladará esta semana el material electoral para las elecciones primarias de los comicios regionales y municipales 2026

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que esta semana iniciará el traslado del material electoral para el desarrollo de los comicios (modalidad de afiliados) de este domingo 17 de mayo.

Como se recuerda, para el cumplimiento de esta jornada electoral, el organismo que preside interinamente Bernardo Pachas comenzó el pasado 5 de mayo con la impresión de las cédulas de sufragio en su local ubicado en Lurín, donde se verificó el diseño y nombres de las organizaciones políticas participantes.

Envío será antes del viernes 15 de mayo

Tal como lo explicó a Exitosa el vocero de la ONPE, Gustavo García, para la elección de candidatos por afiliados, únicamente dos movimientos regionales han optado por esta modalidad: Movimiento Regional Pasco Joven y el Movimiento Regional Arequipa Avancemos.

En ese sentido, desde la institución señalan que la distribución del material electoral se llevará a cabo entre el jueves 14 y el viernes 15 de mayo, y que en total serán impresas más de 9 000 papeletas de sufragio, incluyendo las de reserva, hasta máximo, el martes 12 de mayo.

Un aspecto importante a tomar en cuenta, es que 46 organizaciones políticas serán las que participarán en las elecciones regionales y municipales previstas para el próximo domingo 4 de octubre, la cual llevará a las urnas 26 338 616 electores, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones, existen tres modalidades para la realización de las elecciones primarias, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, siendo las siguientes:

Elecciones de los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Elecciones de los afiliados. Elecciones a través de los delegados.

En ese sentido, las organizaciones políticas que opten por las dos primeras modalidades, definirán sus respectivos candidatos el domingo 17 de mayo. En esa misma fecha, los partidos políticos que hayan optado por la tercera modalidad, realizarán la elección de sus delegados.

Bajo esta consideración, el domingo 24 de mayo, los delegados elegidos definirán los candidatos políticos de sus respectivas organizaciones, con el objetivo de asumir funciones para el período 2027-2031.

Vale mencionar que, para continuar con su participación en el proceso electoral, los partidos políticos que eligieron las dos primeras modalidades, deberán obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles de su padrón. Con referente a la tercera modalidad, deberán alcanzar el 10 % de votos válidos de los delegados electos.

Finalmente, tras superar la etapa de elecciones primarias, las organizaciones participantes podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, definir su participación en los comicios de octubre próximo.