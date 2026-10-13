Segunda vuelta regional 2026: ¿quiénes serán miembros de mesa y cuánto se les pagará por cumplir esta función?

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el 6 de diciembre de 2026 como fecha para desarrollar la Segunda Elección Regional (SER) en las circunscripciones donde ninguna de las fórmulas participantes en los comicios del 4 de octubre obtuvo al menos el 30% de los votos válidos.

¿Habrá un nuevo sorteo de miembros de mesa?

Ante esta nueva jornada electoral, una de las principales dudas de los ciudadanos es si la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) seleccionará a otros miembros de mesa o si deberán participar quienes fueron designados para la primera vuelta.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), los miembros de mesa titulares y suplentes seleccionados mediante sorteo público para la primera elección serán los mismos que deberán cumplir esta función durante la segunda vuelta regional. Por ello, no se realizará un nuevo sorteo para designar a los responsables de las mesas de sufragio.

Cada mesa está integrada por tres miembros titulares y seis suplentes, quienes cumplen funciones necesarias para garantizar el desarrollo de la votación y el conteo de los votos.

¿Qué ocurrirá si los ciudadanos designados no se presentan? En ese escenario, el personal de la ONPE aplicará el procedimiento correspondiente para completar la mesa con los electores que se encuentren en la fila, a fin de permitir la instalación y el funcionamiento de la mesa de sufragio.

Miembros de mesa podrán tener una compensación económica por su labor.

¿Cuánto recibirán los miembros de mesa y qué beneficio tendrán?

Los ciudadanos que cumplan efectivamente con la función de miembro de mesa durante la Segunda Elección Regional recibirán una compensación económica equivalente al 3% de la unidad impositiva tributaria (UIT). Para el proceso electoral de 2026, el monto establecido es de S/165 por cada jornada electoral.

El pago estará a cargo de la ONPE y corresponde a quienes desempeñen efectivamente las labores asignadas. Por ello, los ciudadanos seleccionados deberán tener en cuenta que la compensación está vinculada al cumplimiento de esta responsabilidad durante la jornada.

Además del incentivo económico, la normativa contempla un beneficio laboral para los miembros de mesa que hayan completado el proceso de capacitación. Se trata de un día de descanso remunerado y no compensable, aplicable tanto a trabajadores del sector público como del privado.

Este descanso deberá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la elección. La fecha se determinará de común acuerdo entre el empleador y el trabajador; si no existe consenso, corresponderá al empleador fijarla.

La Segunda Elección Regional mantendrá a los miembros de mesa designados para la primera vuelta, sin necesidad de un nuevo sorteo. Los ciudadanos que cumplan esta función podrán recibir S/165 y acceder al descanso remunerado si reúnen las condiciones establecidas. Por ello, quienes fueron seleccionados deberán considerar su participación en la jornada del 6 de diciembre y revisar las disposiciones oficiales correspondientes.