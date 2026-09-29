Spotify sufre caída mundial y deja a miles sin música: fallas impiden buscar y reproducir canciones

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Spotify registró una interrupción en su servicio durante la mañana del martes 29 de septiembre, con miles de usuarios reportando problemas para acceder a la plataforma, iniciar sesión, buscar canciones y reproducir contenido.

La incidencia fue detectada por los usuarios y rápidamente comenzó a ganar volumen en los portales de seguimiento de fallas.

Los primeros reportes se concentraron en Estados Unidos. Según Reuters, más de 17,000 usuarios habían informado problemas con Spotify hasta las 10:12 a. m. ET. La cifra siguió creciendo y otros reportes posteriores situaron los incidentes por encima de los 18,000 y 20,000 casos.

Estas cifras corresponden a reportes enviados por usuarios y no equivalen necesariamente al número total de personas afectadas.

Usuarios encuentran problemas para entrar y reproducir música

En comunidades de usuarios, personas de Estados Unidos e India señalaron que Spotify no cargaba correctamente o mostraba mensajes de error, mientras que otros indicaron que algunas funciones continuaban operativas de manera intermitente.

La propia compañía reconoció la incidencia a través de Spotify Status en X y señaló que estaba investigando los problemas reportados. De acuerdo con Reuters, Spotify no había informado públicamente una causa concreta al momento de su reporte.

Por ello, no existe confirmación de que la interrupción haya sido provocada por una falla de servidores, una actualización, un proveedor externo o un problema de infraestructura.

We're aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) September 29, 2026

¿Qué se sabe de la caída de Spotify?

El incremento de reportes permitió identificar que no se trataba únicamente de problemas aislados de determinados celulares o conexiones domésticas.

La concentración de incidencias en un periodo corto llevó a los servicios de monitoreo a reflejar una interrupción significativa, mientras usuarios comenzaron a consultar en redes sociales si el problema también afectaba a otras personas.

Downdetector, plataforma digital en línea que muestra el estado de diversos servicios de internet en tiempo real, explica que sus registros se construyen a partir de notificaciones de usuarios, por lo que sirven para detectar tendencias de interrupciones, pero no representan un conteo oficial de clientes afectados.

Además, el estado público de Spotify puede mostrar todos los sistemas operativos aun cuando existan dificultades para determinados usuarios o funciones.

Por ahora, la recomendación es evitar reinstalar la aplicación de manera apresurada, especialmente porque eso puede obligar a volver a iniciar sesión y descargar nuevamente contenido guardado sin conexión.

La caída de Spotify del 29 de septiembre generó miles de reportes en pocas horas y afectó funciones esenciales como el acceso, la búsqueda y la reproducción. Mientras la plataforma investiga lo ocurrido, todavía no se ha establecido públicamente el origen de la interrupción ni un balance definitivo de usuarios afectados.