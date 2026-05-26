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Conflicto de medios internacionales

Acusan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de atentar contra la libertad de prensa al exhortar que no vean TV Azteca

La Alianza Informativa Latinoamericana condena las declaraciones de la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum es acusada de atentar contra la libertad de prensa de TV Aztec
Claudia Sheinbaum es acusada de atentar contra la libertad de prensa de TV Aztec Foto: BBC.

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/05/2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió en su conferencia matutina "no ver TV Azteca" tras acusar a la cadena de difundir "mentiras descaradas" y transmitir propaganda política extranjera. 

AIL y TV Azteca contestan a mandataria

En respuesta, la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) emitió un comunicado condenando las declaraciones y expresó su condena y preocupación por las declaraciones de la mandataria que podrían constituirse como una violación a la libertad de prensa.

Comunicado de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL).
Comunicado de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL).

La alianza regional de medios advirtió que utilizar la investidura presidencial para estigmatizar a un medio de comunicación sienta un precedente peligroso. Reafirmaron su apoyo a TV Azteca y defendieron el derecho de los ciudadanos a elegir libremente cómo informarse.

TV Azteca emitió un comunicado calificando los ataques de la mandataria como un acto evidente de censura y agresión, enfatizando que las descalificaciones gubernamentales buscan silenciar las críticas.

Comunicado de TV Azteca.
Comunicado de TV Azteca.

SIP cuestiona a Sheinbaum

Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también se pronunciaron, describiendo las declaraciones como "desafortunadas" y advirtiendo sobre el riesgo que representan para el ejercicio periodístico independiente en México.

Asimismo, advirtió que los ataques desde la más alta magistratura agravan la estigmatización de los periodistas y limitan el ejercicio libre del periodismo.

El organismo regional también subrayó que cualquier desacuerdo entre gobiernos y medios debe resolverse dentro de un marco institucional, de respeto mutuo y tolerancia.

La organización reafirmó además su respaldo a TV Azteca, y reiteró su compromiso con la defensa del periodismo independiente en América Latina, la diversidad de voces, la libertad editorial y "el derecho de los ciudadanos a decidir libremente cómo, dónde y a través de qué medios desean informarse".

Sheinbaum se defiende

Frente a las críticas y acusaciones de censura, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente estar limitando la libertad de expresión. Argumenta que en México existe total libertad para que cualquier medio cuestione a su administración.

La jefa del Ejecutivo federal sostiene que sus comentarios no representan censura, sino el ejercicio de su "derecho de réplica" frente a lo que considera campañas de desinformación y ataques sistemáticos. 

Además, ha mencionado que su gobierno no busca retirar concesiones de radiodifusión, sino promover la pluralidad en el debate público y el uso de las conferencias oficiales para desmentir lo que califica como noticias falsas. 

El conflicto expone la creciente tensión entre el discurso presidencial y los gremios periodísticos internacionales. Mientras los organismos regionales alertan sobre riesgos para la libertad de expresión, el Gobierno mexicano defiende su postura como un legítimo derecho de réplica.

 

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