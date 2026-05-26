Acusan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de atentar contra la libertad de prensa al exhortar que no vean TV Azteca

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió en su conferencia matutina "no ver TV Azteca" tras acusar a la cadena de difundir "mentiras descaradas" y transmitir propaganda política extranjera.

AIL y TV Azteca contestan a mandataria

En respuesta, la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) emitió un comunicado condenando las declaraciones y expresó su condena y preocupación por las declaraciones de la mandataria que podrían constituirse como una violación a la libertad de prensa.

Comunicado de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL).

La alianza regional de medios advirtió que utilizar la investidura presidencial para estigmatizar a un medio de comunicación sienta un precedente peligroso. Reafirmaron su apoyo a TV Azteca y defendieron el derecho de los ciudadanos a elegir libremente cómo informarse.

TV Azteca emitió un comunicado calificando los ataques de la mandataria como un acto evidente de censura y agresión, enfatizando que las descalificaciones gubernamentales buscan silenciar las críticas.

Comunicado de TV Azteca.

SIP cuestiona a Sheinbaum

Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también se pronunciaron, describiendo las declaraciones como "desafortunadas" y advirtiendo sobre el riesgo que representan para el ejercicio periodístico independiente en México.

Asimismo, advirtió que los ataques desde la más alta magistratura agravan la estigmatización de los periodistas y limitan el ejercicio libre del periodismo.

El organismo regional también subrayó que cualquier desacuerdo entre gobiernos y medios debe resolverse dentro de un marco institucional, de respeto mutuo y tolerancia.

La organización reafirmó además su respaldo a TV Azteca, y reiteró su compromiso con la defensa del periodismo independiente en América Latina, la diversidad de voces, la libertad editorial y "el derecho de los ciudadanos a decidir libremente cómo, dónde y a través de qué medios desean informarse".

Sheinbaum se defiende

Frente a las críticas y acusaciones de censura, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado categóricamente estar limitando la libertad de expresión. Argumenta que en México existe total libertad para que cualquier medio cuestione a su administración.

La jefa del Ejecutivo federal sostiene que sus comentarios no representan censura, sino el ejercicio de su "derecho de réplica" frente a lo que considera campañas de desinformación y ataques sistemáticos.

Además, ha mencionado que su gobierno no busca retirar concesiones de radiodifusión, sino promover la pluralidad en el debate público y el uso de las conferencias oficiales para desmentir lo que califica como noticias falsas.

El conflicto expone la creciente tensión entre el discurso presidencial y los gremios periodísticos internacionales. Mientras los organismos regionales alertan sobre riesgos para la libertad de expresión, el Gobierno mexicano defiende su postura como un legítimo derecho de réplica.