UNMSM: Se levanta la toma de la ciudad universitaria tras acuerdos en mesa de diálogo con Defensoría

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras más de dos semanas de paralización, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció el levantamiento de la toma de su campus.

La decisión se produjo luego de la mesa de diálogo institucional realizada este martes entre autoridades universitarias, representantes estudiantiles y la Defensoría del Pueblo, que permitió alcanzar acuerdos clave para restablecer la normalidad académica y administrativa en la Decana de América.

Los acuerdos alcanzados

El consenso se dio tras una reunión que se extendió casi 6 horas más de lo planeado, que se estimaba concluir al mediodía de este martes. Entre los acuerdos más importantes alcanzados con las autoridades universitarias destacan:

La universidad publicará un pronunciamiento oficial rechazando el Proyecto de Ley 12736 , que plantea la reelección inmediata de rectores y vicerrectores.

, que plantea la de rectores y vicerrectores. El pedido relacionado al mandato de la rectora y vicerrectores será debatido en Asamblea Universitaria antes del 26 de julio de 2026 .

. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) participará en las Asambleas Universitarias con derecho a voz.

participará en las Asambleas Universitarias con derecho a voz. Se acordó que no se iniciarán nuevos procesos judiciales contra estudiantes vinculados a la protesta.

vinculados a la protesta. El campus será entregado en condiciones adecuadas este miércoles 27 de mayo a partir del mediodía , garantizando seguridad y limpieza.

este de mayo , garantizando seguridad y limpieza. La Defensoría del Pueblo supervisará el cumplimiento de los acuerdos.

Dos semanas de protesta

La toma del campus comenzó el 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario 475 de la universidad, en rechazo al proyecto de ley que habilitaba la reelección inmediata de autoridades universitarias.

Durante las semanas de ocupación, las clases se trasladaron a la modalidad virtual, lo que puso en riesgo el semestre académico debido al límite del 30 % de virtualidad establecido por la SUNEDU. Un comunicado institucional alertó sobre esta situación un día antes, además de la falta de servicios básicos de salud, limpieza y alimentación para los estudiantes que permanecían dentro.

⚠️ La UNMSM expresa su preocupación por la situación de los estudiantes dentro de la Ciudad Universitaria y por el riesgo académico que enfrenta el semestre 2026-I debido a los límites de virtualidad establecidos por la SUNEDU. pic.twitter.com/UvhacE0eHh — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) May 25, 2026

El rol de la Defensoría

La participación de la Defensoría del Pueblo fue decisiva para destrabar el conflicto. Su mediación permitió que las partes llegaran a consensos y que se garantice un mecanismo de supervisión para el cumplimiento de los compromisos asumidos. Con ello, se busca evitar que la crisis se reactive y asegurar que los estudiantes puedan retomar sus actividades académicas sin nuevas interrupciones.

El levantamiento de la toma marca el cierre de una etapa de tensión en San Marcos y abre un proceso de reconstrucción institucional. La universidad se compromete a rechazar la reelección inmediata de autoridades y a dar mayor participación a los estudiantes en la vida universitaria.

La Defensoría, como garante, será clave para que los acuerdos se cumplan y el semestre académico pueda desarrollarse con normalidad. La crisis deja una lección: la defensa de la autonomía universitaria y la participación estudiantil pueden encontrar cauces de diálogo cuando existe voluntad política e institucional.