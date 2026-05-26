Juntos por el Perú tiene una falta de rumbo frente a cohesión de Fuerza Popular, señala analista

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El último debate técnico de cara a la segunda vuelta electoral dejó en evidencia las diferencias entre los partidos en contienda. Mientras Fuerza Popular mostró un plan de gobierno cohesionado y respaldado por un equipo con experiencia, Juntos por el Perú (JP) exhibió fisuras internas que reflejan la ausencia de un rumbo claro.

La analista política y periodista Mabel Huertas, en entrevista con Exitosa, destacó que la principal diferencia radica en que Fuerza Popular es un bloque sólido, mientras que JPP se presenta como una suma de organizaciones con agendas propias.

"FP es un bloque, JPP no"

Huertas explicó que la estructura de Fuerza Popular se sostiene en la figura de Keiko Fujimori, quien lidera su cuarta campaña presidencial. Según la analista, esa continuidad permite esperar que el plan de gobierno del partido tenga un norte definido.

En contraste, JP aparece como un conglomerado de agrupaciones de izquierda que se unen principalmente por su rechazo al fujimorismo, pero que difieren en aspectos clave de campaña.

"Fuerza Popular es un bloque, Juntos por el Perú no lo es". Añadió que JP es más bien la suma de organizaciones con su propia agenda, lo que genera incertidumbre sobre a quién obedecerán en caso de llegar al poder: "¿Seguirán la facción de Castillo, la de Antauro Humala, la de Sánchez u otros líderes?", enfatizó Huertas.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, la analista política y periodista Mabel Huertas, señaló que una de las grandes diferencias entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, es que el primero es un bloque, mientras que el segundo no se sabe qué lineamiento... pic.twitter.com/iW9RedgEWT — Exitosa Noticias (@exitosape) May 27, 2026

El debate técnico y las tensiones internas

Durante la presentación del equipo técnico de JP en el debate, se evidenció que muchas de las propuestas se alineaban con lo expuesto por Pedro Francke, exministro de Economía de Pedro Castillo.

Sin embargo, esa línea fue cuestionada por otros sectores dentro del partido. El caso más reciente es el enfrentamiento verbal entre Antauro Humala y Francke, donde el líder etnocacerista reafirmó su apoyo a Roberto Sánchez y minimizó al economista calificándolo como "un individuo".

Este episodio refleja la falta de cohesión interna: mientras Francke defiende un enfoque económico moderado, Humala insiste en un discurso nacionalista radical. La coexistencia de estas posturas dentro de JP genera dudas sobre la dirección que tomaría el partido en un eventual gobierno.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respondió a las declaraciones de Antauro Humala, quien aseguró que una parte de los votos obtenidos por dicha agrupación en la primera vuelta son gracias a él.



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La segunda vuelta electoral se perfila como un enfrentamiento entre un partido con estructura consolidada y otro que aún busca definir su identidad. La cohesión de Fuerza Popular contrasta con la diversidad de agendas en Juntos por el Perú, donde conviven castillistas, humalistas y sectores progresistas.

La pregunta que queda abierta es si JP logrará articular un proyecto común más allá de su oposición al fujimorismo. De lo contrario, la falta de un lineamiento claro podría convertirse en su mayor debilidad frente a un electorado que exige certezas en medio de la incertidumbre política.