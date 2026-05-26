Shakira declara en entrevista su deseo por tener una colaboración musical con Taylor Swift

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante colombiana Shakira atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. La intérprete de "Waka Waka" se encuentra enfocada en nuevos proyectos y en una reciente entrevista ha revelado su deseo en tener una colaboración musical con la reconocida estrella Taylor Swift.

Revelación en entrevista para medio de comunicación internacional

Por medio de una entrevista brindada al diario británico The Times, la compositora nacida en Barranquilla mencionó diversos temas de interés público, entre ellos se destacaron su admiración por la cantante de grandes éxitos a nivel global Taylor Swift.

La cantante Shakira destacó el talento y la inteligencia de la estrella estadounidense, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración que generaría una precedente en la era musical dado el alcance masivo que tiene cada.

"Es muy, muy inteligente, y su cabeza está donde debería estar. Colaborar con ella sería un sueño", expresó la colombiana, generando una ola de reacciones entre los seguidores de ambas artistas.

Shakira praises Taylor Swift in a new interview with The Times, saying she's "very, very smart" and that collaborating with her would be a dream. ✨🎤 #Shakira #TaylorSwift #TheTimes pic.twitter.com/AVPubSC4j7 — Levore Magazine (@LevoreMagazine) May 22, 2026

Impacto en las declaraciones de Shakira

Las declaraciones rápidamente encendieron las redes sociales, donde miles de fanáticos comenzaron a imaginar cómo sería una canción entre dos de las figuras femeninas más influyentes de la industria musical actual. La conexión entre ambas, nacería del hecho de que las dos convierten sus experiencias personales en composiciones que logran conectar con millones de personas.

Actualmente, la cantante se encuentra enfocada en el éxito de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran: World Tour", con la que prepara una histórica serie de conciertos que serán en Estados Unidos. La colombiana promete ofrecer una serie de conciertos que consolidarán esta nueva etapa de su vida personal y profesional.

Incluso, estos comentarios llegan un momento importante con su reciente lanzamiento de 'Dai Dai' la canción oficial del Mundial 2026 en colaboración con un Burna Boy. Además, la cantante tendrá una participación estelar en el cierre del evento deportivo en el que se presentará junto a Madonna y BTS, un show que promete marcar un hito en la música.

Asimismo, la canción de la Copa del Mundo ha tenido una aceptación importante en redes sociales y en Youtube desde su estreno, teniendo gran cantidad de vistas en un corto tiempo, lo que indicaría que nuevamente la pieza musical trascendería en el tiempo como temas anteriores que han estado a cargo de Shakira para distintos años del Mundial.

Finalmente, las declaraciones de Shakira sobre su deseo por tener una colaboración musical con Taylor Swift ha hecho que los usuarios estén a la expectativa por novedades sobre nuevos lanzamientos de las cantantes.