PNP recibe CAPACITACIÓN europea para FRENAR extorsiones y secuestros

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el crecimiento desmedido de las extorsiones en el Perú, el Ministerio del Interior mediante un trabajo conjunto con la Unión Europea dictaron una capacitación por medio de un taller especializado para los integrantes de la Policía Nacional del Perú y a fiscales del Ministerio Público cuya finalidad es brindarles herramientas en la investigación de extorsiones y secuestros.

¿Qué país europeo se encargó de la capacitación?

El entrenamiento estuvo a cargo de especialistas de la Guardia Civil de España, quienes compartirán experiencias y estrategias utilizadas en investigaciones complejas relacionadas con crimen organizado. En ese sentido, esta temática cobra gran relevancia por los casos suscitados de extorsión en los últimos tiempos.

Asimismo, en la sesión de capacitación se abordaron temas como: análisis criminal, inteligencia policial, secuestros, extorsiones, estructuras de mafias y seguimiento financiero de organizaciones ilícitas. En ese sentido, las autoridades consideraron pertinente que esta visión internacional ayude a que se mejoren las investigaciones y la respuesta policial frente a delitos.

Para el Ministerio del Interior, este taller ayudará a que se pueda mejorar las herramientas de investigación de las autoridades correspondientes ya que tendrán estrategias de una entidad especializada.

"Fortalecer las capacidades investigativas y operativas de las autoridades frente a los delitos vinculados a las organizaciones criminales", indicó el Ministerio del Interior.

#NotaDePrensa | Personal policial de la @DirincriPNP recibe capacitación especializada a cargo de expertos de la @guardiacivil de España para optimizar la lucha contra el crimen organizado.



🗞️ Más detalles ➡️ https://t.co/tUyU4aROr3 pic.twitter.com/28ooRXn3YS — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 26, 2026

Para hacer posible esta capacitación, se tuvo en cuenta el convenio que tiene el país con la unión europea ya que posee un financiamiento suscrito a ella en el que se busca consolidad estrategias y recursos que llevan a combatir las acciones de las redes delictivas en el Perú. El taller contará con una duración de una semana y se desarrollará con la instrucción de expertos de la Guardia Civil de España

Durante la ceremonia de inauguración, el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera García, resaltó el valor de la cooperación internacional como una herramienta de gran importancia para potenciar la efectividad de la Policía Nacional mediante el intercambio de experiencias y conocimientos especializados.

Asimismo, reafirmó el compromiso del sector Interior de mantener una lucha firme y sin tregua contra las mafias dedicadas a la extorsión, los secuestros, el sicariato y otras modalidades delictivas.

Finalmente, este tipo de herramientas en las autoridades peruanas como la PNP y su aprendizaje en la capacitación, permite reforzar los sistema de seguridad en favor de la ciudadanía y la problemática que atraviesa con las extorsiones en los últimos tiempos.