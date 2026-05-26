Copa Libertadores: Universitario no pasa del empate ante el Deportes Tolima y le dice adiós a los octavos de final

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la última fecha del grupo "B" de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes no pudo hacerse fuerte en el Monumental ante el Deportes Tolima, quedando eliminado del torneo y de toda competencia internacional para el 2026.

Las expectativas eran enormes para los más de 55 000 hinchas que asistieron a Ate, puesto que, un triunfo clasificaba a la "U" a los octavos de final; no obstante, pese al intento, el cero nunca pudo romperse.

Semestre para el olvido

En un juego muy parejo en el primer tiempo, donde las situaciones de gol más claras fueron para los dirigidos por Héctor Cuper, Universitario apeló a la garra más que a la táctica para llegar al arco colombiano, aunque sin éxito porque nunca estuvo realmente cerca de hacerse del triunfo.

(Noticia en desarrollo...)