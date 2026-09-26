Canciller ruso exige la liberación de Nicolás Maduro y su esposa durante Asamblea General de la ONU

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió este sábado ante la Asamblea General de la ONU la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y pidió que no se repitan acciones similares contra altos funcionarios de otros países.

Canciller de Rusia pide la liberación de Maduro y Cilia Flores

Durante su intervención de este sábado, 26 de septiembre, en la 81 Asamblea de las Nacional Unidas, el canciller ruso cuestionó la operación estadounidense en Venezuela ocurrida a principios de este año y sostuvo que derivó en la captura y traslado de Maduro y Flores a Estados Unidos.

"Insistimos en la pronta liberación del líder venezolano y su esposa, y la no repetición de dichos excesos en un futuro", afirmó el canciller ruso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ese sentido, el funcionario ruso resaltó que lo ocurrido a principios de este año supone "una violación de cualquier norma, incluido las normas de la moral", lo que incluye el encarcelamiento de Maduro sin juicio de por medio, y resaltó que "el derecho internacional" defiende "la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos del Estado".

Lavrov, cuyo país ha sido durante años un estrecho aliado tanto de Venezuela como de Cuba, destacó que es necesario adoptar medidas para solventar la "desesperada situación humanitaria" en la isla centroamericana.

🇷🇺🇻🇪 LO ÚLTIMO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, exigió ante la ONU la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. pic.twitter.com/ANQtj6Yiau — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 26, 2026

Cuestiona acciones de Estados Unidos

El canciller ruso también acusó a Estados Unidos de utilizar la fuerza contra otros gobiernos y mencionó las acciones desarrolladas contra Irán. Lavrov enfatizó que Moscú considera inaceptable el uso de la fuerza contra dirigentes y miembros de gobiernos extranjeros.

Además, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia vinculó estas situaciones con lo que presentó como un intento de las potencias occidentales de imponer sus propias reglas al resto de los países.

La postura de Lavrov se produjo días después de que el presidente estadounidense Donald Trump defendiera ante la misma Asamblea General de la ONU las acciones de su gobierno en Venezuela.

En su discurso del 22 de septiembre, el inquilino de la Casa Blanca habló de la captura de Nicolás Maduro y presentó la operación como parte de las medidas de su administración en la región.

Es así que, este sábado, 26 de septiembre, el canciller ruso Serguéi Lavrov exigió este sábado ante la Asamblea General de la ONU la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.