Luto en el boxeo: fallece el peleador Arturo 'Lobito' Torres tras desplomarse al finalizar su combate en Mexicali

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El boxeo mexicano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Arturo 'Lobito' Torres, un joven pugilista de apenas 26 años de edad. El deportista permaneció hospitalizado durante varios días en Mexicali, Baja California, luego de sufrir una grave emergencia médica al término de su última presentación en el cuadrilátero.

Desplome en el ring y traslado de emergencia

Torres subió al cuadrilátero el pasado 19 de septiembre para enfrentar a Gilberto 'Torito' García en una función realizada en las instalaciones del Parque Vicente Guerrero. El combate concluyó con la intervención del réferi para detener las acciones; sin embargo, pocos minutos después, el deportista comenzó a mostrar severas complicaciones físicas que encendieron las alarmas entre su equipo y los organizadores del evento.

Según los reportes sobre lo acontecido, el 'Lobito' se desplomó dentro de la arena una vez finalizado el enfrentamiento, por lo que requirió auxilio médico inmediato en el lugar. Las asistencias ingresaron de inmediato para intentar estabilizar la condición física del peleador de 26 años.

Debido a la extrema complejidad de su estado, el deportista fue trasladado de urgencia al Hospital General de Mexicali. El pugilista ingresó al establecimiento médico en estado de inconsciencia y presentando episodios de convulsiones, lo que evidenció un daño neurológico de consideración.

Diagnóstico médico y reacción en la comunidad deportiva

Durante la evaluación inicial realizada por el personal del nosocomio, los especialistas detectaron la presencia de un coágulo en el cerebro. Este diagnóstico obligó a programar una intervención quirúrgica de emergencia con el objetivo de reducir la presión craneal y buscar la estabilización de su condición física.

Respecto al procedimiento quirúrgico, Ángel Torres detalló la evolución del deportista al señalar que la operación quirúrgica resultó exitosa en un primer momento, aunque el panorama médico continuaba siendo sumamente reservado por la severidad de las lesiones.

A pesar de permanecer en coma inducido y bajo estricta supervisión médica durante los días posteriores, el peleador no logró presentar una evolución favorable. La confirmación de su deceso generó una profunda conmoción entre entrenadores, compañeros de disciplina y aficionados de la ciudad de Mexicali, quienes manifestaron su solidaridad hacia la familia del atleta.

En ese sentido, el peleador, Arturo 'Lobito' Torres, será recordado por su dedicación al deporte de los puños, mientras la comunidad boxística lamenta la partida de una joven promesa que dejó una huella imborrable en el atletismo regional.