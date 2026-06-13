Carlos Vílchez se sometió a una complicada intervención quirúrgica a días de anunciar su circo ¿Qué pasó?

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Vílchez se ha convertido en noticia en las últimas horas tras haberse sometido a una intervención quirúrgica que preocupó a sus fans. El propio comediante se encargó de darlo a conocer a través de sus redes sociales donde recibió el cariño de sus miles de seguidores en Instagram.

Carlos Vílchez se sometió a intervención quirúrgica

Según se pudo conocer, el presentador de América TV tuvo que realizarse una cirugía de meniscos en una de sus rodillas la cual salió de la mejor manera. El actor que le da vida a la 'Carlota' agradeció a los doctores que lo atendieron y señaló que ahora entrará en proceso de rehabilitación para retomar sus labores lo más pronto posible.

"Muchas gracias a todos ustedes chicos de todo corazón. La atención de primera, sobre todo a mi doctor Alfredo Aybar, siempre lo dije, para mí, eres el mejor. La operación (fue) un éxito, ahora toca descansar y después rehabilitación", indicó.

Carlos Vílchez se sometió a operación de meniscos en una de sus rodillas.

Es importante recordar que el comediante anunció días atrás que volverá a montar un espectáculo circense desde el próximo 15 de julio donde aprovechará la coyuntura y le dará vida a Michael Jackson. El show fue denominado como 'La Carlota, Reina del pop', y estará en la puerta 8 del Parque de las Leyendas en San Miguel.

Se recupera en casa y se alista para el Circo de las Estrellas

Exitosa pudo conocer que Carlos Vílchez ya se encuentra en su casa tomando el reposo debido tras la operación a los meniscos de una de sus rodillas. Y ante cualquier dudad que se pueda dar, el comediante aclaró que su circo irá de todas formas por lo que aprovechó en enviar un mensaje a sus seguidores.

"Ya me encuentro en casa descansando y recuperándome para dar lo mejor de mí en esta nueva temporada con el circo y el show 'La Carlota, la Reina del pop' que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo estamos haciendo en estos últimos años", expresó.

Finalmente, el actor cómico agradeció el cariño de sus fanáticos quienes le expresaron sus buenos deseos a raíz de esta reciente operación.

"Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño del público y sus buenos deseos, y solo les diré: 'El circo va sí o sí; por eso me he operado y estar al ciento por ciento. Soy un loco que canta y baila; así que estaré en cada función recargado de energía", sentenció.

De esta manera, Carlos Vílchez fue operado de una de sus rodillas a días de anunciar una nueva temporada circense. Por suerte, la intervención salió de la mejor manera por lo que su show va sí o sí.