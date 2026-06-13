Trágico desenlace: Joven fallece tras realizar salto extremo sin protección de seguridad

13/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que estaba previsto ser una actividad de recreación extrema que dejaría recuerdos inborrables en la mente de la joven de 21 años, terminó siendo la causa de su muerte, al fallecer tras realizar un salto desde una gran altura sin el equipo de protección correspondiente. Fue la falta de medida de seguridad que le ocasionó el terrible desenlace.

La joven habría fallecido por falta de equipo de seguridad para realizar la actividad de alto riesgo

Una mujer de 21 años murió durante un salto de cuerda de 40 metros en la ciudad de Limeira, estado de São Paulo en el país de Brasil. El hecho ocurrió después de que los encargados de la actividad olvidaran sujetar la cuerda de seguridad que tenía como finalidad sujetar a la joven y resguardar vida ante un trágico desenlace.

🇧🇷 | Una mujer de 21 años murió durante un salto de cuerda de 40 metros en Limeira, Brasil, después de que los organizadores olvidaran sujetar la cuerda de seguridad. pic.twitter.com/Ax2sEuMU5r — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 13, 2026

¿Cuál fue el equipo de seguridad con el que no contaba la joven?

La ciudadana brasileña fue arrojada accidentalmente la mañana del sábado sin la cuerda de seguridad necesaria en el Puente del Esqueleto del municipio de Limeira, un hecho que ha generado gran impacto entre las autoridades locales del país extranjero.

Dicho evento trágico tiene como responsables a una empresa privada que organizaba la actividad en la ciudad. Frente al accidente, las autoridades intervinieron a seis personas implicadas a la organización del evento en cuanto se realizan las averiguaciones pertinentes y se analizan a los responsables.

El Ayuntamiento de la ciudad anunció que realizará una denuncia contra el Gobierno federal por presunta omisión en la fiscalización del puente, un área de jurisdicción nacional. Desde la administración local señalaron que existían advertencias previas sobre las condiciones del lugar.

Confirmación del fallecimiento

Tras la emergencia, personal del emergencia de la zona llegó en una ambulancia junto a los bomberos al lugar de los hecho, donde finalmente se confirmó el fallecimiento de la mujer. En ese sentido, según informó la Policía Militar brasileña, un testigo aseguró que los responsables del salto habrían olvidado instalar el sistema de seguridad antes de que la joven iniciara la actividad desde una plataforma ubicada a unos 40 metros de altura.

Finalmente, este accidente ha cobrado la vida de una joven de 21 años en Brasil que quería realizar una actividad recreativa en una zona turística, pero a causa de la empresa organizadora y la falta de cuidados en la seguridad, su vida se vio comprometida al punto de descencadenar un trágico accidente.