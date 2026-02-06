¿Y Carlos Zambrano? Alianza Lima anunció la desvinculación definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima hizo oficial lo que millones de hinchas exigían desde que una joven argentina denunció por abuso sexual a tres de sus jugadores. A través de un comunicado, el club blanquiazul precisó que Miguel Trauco y Sergio Peña dejaron de pertenecer de manera definitiva.

A través de un escueto comunicado, el club de La Victoria dio a conocer sobre esta decisión de manera oficial sin dar mayores detalles. Es importante precisar que este pronunciamiento oficial se da luego que Sergio Peña sea presentado como flamante refuerzo del Sakaryaspor de la segunda división de Turquía.

El también volante de la Selección Peruana viajó al país europeo en las últimas horas pese a las críticas que recibió en redes sociales a raíz de la acusación por abuso sexual que recibió. Como se recuerda, este hecho se dio al interior de una habitación del hotel donde Alianza Lima concentraba durante su participación en la Serie Río de la Plata.

Por otro lado, Miguel Trauco tomaría un camino similar al de Sergio Peña de acuerdo a las recientes informaciones sobre su futuro. El lateral izquierdo tendría todo arreglado para partir con rumbo a Indonesia y jugar en esa exótica liga.

Según se pudo conocer, el futbolista nacional se convertiría en nuevo jugador del Borneo Samarinda de la Super Liga de ese país. Esto se da luego que se le vinculara con el equipo donde saltó a la fama como fue Unión Comercio.

¿Y Carlos Zambrano?

La situación de Carlos Zambrano es parecida a la de los otros dos involucrados en esta lamentable caso de indisciplina. Según el periodista José Varela, el 'León' dejará el club en los próximos días, aunque aún existe una complicación para resolver esta situación.

El entorno del jugador aún no llega a un acuerdo económico con la directiva del club para finiquitar el vínculo contractual que aún los une.

"Carlos Zambrano tampoco continuará en Alianza Lima, siguiendo los pasos de Miguel Trauco y Sergio Peña. La institución blanquiazul enfrenta dificultades con el entorno del jugador para alcanzar un acuerdo que permita rescindir el contrato vigente", indicó.

