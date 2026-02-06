¡Atención, padres! Niños resultan heridos tras realizar reto viral de TikTok con microondas

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Los retos virales de TikTok tuvieron nuevas víctimas. En Estados Unidos, cuatro menores de edad resultaron heridos tras realizar un popular trend que pone en riesgo la integridad de los más pequeños de casa.

Cuatro niños heridos tras reto

Una alerta proviene desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo por poner en riesgo a menores de edad. En la ciudad de Chicago, al menos cuatro niños resultaron heridos tras realizar un popular reto que se extiende entre los más jóvenes.

El reto consta en colocar un juguete de plástico dentro de un microondas y calentar el producto durante unos segundos. Se tratan de los populares juguetes "contra el estrés" los cuales contendrían productos tóxicos en su composición.

Alentados por los videos en la popular plataforma, los menores realizaron el reto viral en sus viviendas teniendo como resultado heridas de consideración e incluso hospitalización.

Uno de los más afectados fue un niño de 9 años el cual sufrió severas quemaduras y la inflamación en uno de sus ojos, producto del estallido del juguete de plástico.

De acuerdo a la información dada por el medio Telemundo, el menor de edad resultó con la mitad de la cara quemada. El niño mencionó que sus amigos realizaron el reto y no les pasó nada, lo que motivó a realizar el controvertido "trend".

Madre trasladó a menor a hospital

Whitney Grubb, la madre del menor identificado como Caleb, contó para el medio Univisión que auxilió a su menor hijo debido a los gritos que escuchó tras el incidente.

Cuando intentó auxiliarlo el menor le contó que había visto a su amiga realizar el mismo reto sin que le pasará nada, por lo que intentó seguir sus pasos.

La madre contó que el hecho ocurrió el pasado 20 de enero y que debido a las fuertes quemaduras, trasladó al menor a un centro de salud para que recibiera la atención oportuna.

"Le pregunté qué había pasado y me dijo que metió un juguete al microondas. Traté de limpiarlo, pero él gritaba de dolor, porque se estaba quemando la piel", señaló para el medio.

De acuerdo a la información recabada, los otros tres casos de quemaduras y heridas se presentaron durante el inicio del 2026 por realizar el mismo reto.

Un menor de edad sufrió quemaduras de gravedad y otros tres más resultaron heridos tras realizar un reto viral de TikTok en Estados Unidos. Ahora, los padres de familia deberán contar con mayor atención al contenido consumido por sus menores hijos.