Óscar Arriola advierte déficit de efectivos de la PNP para combatir la criminalidad y critica trabajo de Fiscalía

Este viernes, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, advirtió que, actualmente, existen un "déficit de efectivos" policiales, para lo cual la institución ha implementado una estrategia para cubrir la cifra y la lucha contra la inseguridad ciudadana, en especial en el sector transportes.

Patios de maniobras de transportistas cuentan con efectivos de inteligencia

Esta mañana, Arriola llegó al patio de maniobras de la empresa de transportes Santa Catalina para reunirse con representantes del gremio de transportistas y realizar el seguimiento a las acciones de lucha contra la criminalidad organizada, que ya se han venido implementando para reducir los índices de extorsión en el país.

En esa línea, el general afirmó que "todos los días y en todos los patios de maniobras" se cuenta con la presencia de efectivos uniformados y también de civil, es decir, de inteligencia, pese a esta falta de agentes policiales que denuncia.

"En los paraderos, en estos lugares, con toda seguridad están la gente de inteligencia. También en otros lugares. Y no lo hacemos en los horarios establecidos, sino que se ha hecho una estrategia, de tal forma de tratar de cubrir con el déficit del personal que tenemos", aseguró.

Según Arriola, como resultado, hay un "número considerable" de empresas transportistas que ya no están pagando cupos extorsivos a bandas criminales durante este estado de emergencia, pero que ello depende de la desarticulación de las organizaciones criminales y del trabajo de la Fiscalía.

Arriola afirma que en 3 años la brecha se cerraría.

Presenta mapa de ruta y critica trabajo de Fiscalía

Asimismo, como plan de trabajo frente a la delincuencia, presentó un mapa de ruta que se trazó para indicar los lugares más peligrosos en Lima Este, donde la policía mayormente se concentra para desarticular las bandas criminales que mantienen bajo zozobra a los transportistas.

"Acá se ha decidido indicar 'riesgo muy alto' con colores rojo y naranja y 'riesgo medio' con color amarillo. También se han zonificado 14 espacios, desde el puente de Jicamarca, pasando por el tren eléctrico Santa Rosa", detalló.

El general Óscar Arriola también criticó el trabajo del Ministerio Público, pues si bien señaló que lo que está presentando es el trabajo de la PNP y que se captura delincuentes en primera instancia, estos detenidos no son juzgados debido al retraso en las operaciones de la Fiscalía y, de hecho, son liberados.

"Se hace la operación, se les captura, se han incautado tres pistolas, un revólver, dos motocicletas y 23,165 soles producto del robo. A la hora que se les captura y se les saca el récord criminal, tienen antecedentes del año 2025 capturados en las mismas condiciones, circunstancias. Entonces, no pueden estar afuera", aseveró.

